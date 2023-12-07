Скільки цивільних перебуває в російському полоні: Лубінець назвав шокуючі цифри

Як повідомив Лубінець, очевидці, які були у полоні та повернулися, розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду

«Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за п'ять місяців російського полону – 77 кг»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів. Про це він розповів під час виступу на міжнародній конференції з прав людини «Свобода або страх».

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Омбудсман розповів про умови в яких перебувають полонені. Люди втрачають десятки кілограмів ваги, перебувають у критичному стані та довго проходять реабілітацію. Очевидці, які були у полоні та повернулися, розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду.

«Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за п'ять місяців російського полону – 77 кг», – зазначає Лубінець.

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Наразі Україна не має можливості з'ясувати, де знаходяться полонені українці та встановити їх точну кількість.

Нагадаємо, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Від початку повномасштабної війни Росії проти України в рамках обмінів полоненими додому вдалося повернути понад 2,5 тисячі українських громадян, яких утримували окупанти.

Як повідомляв Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими

До слова, Києво-Печерська Лавра започаткувала акцію «Дзвін Пам’яті та Надії», у рамках якої щодня битимуть у дзвони на підтримку військовополонених.