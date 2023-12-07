Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки цивільних перебуває в російському полоні: Лубінець назвав шокуючі цифри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки цивільних перебуває в російському полоні: Лубінець назвав шокуючі цифри
Як повідомив Лубінець, очевидці, які були у полоні та повернулися, розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду
фото з відкритих джерел

«Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за п'ять місяців російського полону – 77 кг»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів. Про це він розповів під час виступу на міжнародній конференції з прав людини «Свобода або страх».

Омбудсман розповів про умови в яких перебувають полонені. Люди втрачають десятки кілограмів ваги, перебувають у критичному стані та довго проходять реабілітацію. Очевидці, які були у полоні та повернулися, розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду. 

«Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за п'ять місяців російського полону – 77 кг», – зазначає Лубінець.

Наразі Україна не має можливості з'ясувати, де знаходяться полонені українці та встановити їх точну кількість.

Нагадаємо, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Від початку повномасштабної війни Росії проти України в рамках обмінів полоненими додому вдалося повернути понад 2,5 тисячі українських громадян, яких утримували окупанти.

Як повідомляв Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими

До слова, Києво-Печерська Лавра започаткувала акцію «Дзвін Пам’яті та Надії», у рамках якої щодня битимуть у дзвони на підтримку військовополонених.

Теги: окупанти полон обмін полоненими війна населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна
На Одещині викрито псевдопредставників ТЦК, які вимагали по $20 тис. з ухилянтів
4 грудня, 14:27
Країна, на території якої триває війна – економічно і демографічно вигорає дотла
Довга війна. Що чекає на економіку країни?
2 грудня, 19:00
Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
Окупанти використовують українські SIM-карти для керування «шахедами» – ISW
1 грудня, 08:46
ЗСУ просунулися поблизу Роботиного: аналіз ISW
ЗСУ просунулися поблизу Роботиного: аналіз ISW
28 листопада, 03:46
Кримський міст
ЗСУ прокоментували плани Росії побудувати підводний тунель до Криму
26 листопада, 09:07
Лисюк із початком повномасштабного вторгнення приєднався до територіальної оборони
У лікарні помер чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк, який підірвався на міні
23 листопада, 17:06
Нічні вибухи й пожежі в Росії
ЗМІ розкрили, хто влаштував нічну «бавовну» на заводах у Росії
11 листопада, 11:02
На підготовку кожного російського пілота потрібно не менше шести років та понад $3 млн
Скільки льотчиків втратила Росія за період повномасштабної війни: статистика BBC
10 листопада, 17:33
Обвинувачений просив суд не позбавляти волі
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
10 листопада, 11:53

Події в Україні

Переносьте прання на нічні години: зверення уряду через дефіцит електроенергії
Переносьте прання на нічні години: зверення уряду через дефіцит електроенергії
Окупанти заборонили УГКЦ на частині Запорізької області
Окупанти заборонили УГКЦ на частині Запорізької області
Скільки цивільних перебуває в російському полоні: Лубінець назвав шокуючі цифри
Скільки цивільних перебуває в російському полоні: Лубінець назвав шокуючі цифри
Два енергоблоки прифронтової ТЕС зупинили роботу
Два енергоблоки прифронтової ТЕС зупинили роботу
Стало відомо, коли Україна отримає від США усі 14 замовлених комплексів Vampire
Стало відомо, коли Україна отримає від США усі 14 замовлених комплексів Vampire
Росіяни оголосили евакуацію цивільних з окупованої Нової Каховки
Росіяни оголосили евакуацію цивільних з окупованої Нової Каховки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
17K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
11K
Убивство ексдепутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
9697
Українці сперечаються через памʼятник Герою Мацієвському в Києві
8443
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України
6832
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка

Новини

«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Сьогодні, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua