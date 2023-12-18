Фінляндії приготуватися? Путін висловив неоднозначну загрозу

Путін особисто озвучив у ключовій ТВ передачі претензії до Фінляндії

Учора, аналізуючи моніторинг, я зафіксував досить масштабну рефлексивну атаку на Фінляндію, яка увійшла до НАТО.

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Атака почалася з 12.12 через російськомовні ресурси та телеграм-канали, які масовано почали формувати аргументацію про загрозу для росіян з боку Суомі.

14.12 почалося масоване поширення меседжів про проблеми на кордоні з Фінляндією в пунктах перетину, зокрема – Ніірала.

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Російські джерела, підконтрольні ГРУ, поширюють повідомлення про те, що через пункт пропуску до Фінляндії російські спецслужби нібито намагалися провести до 177 біженців з Азії та Африки.

Фінська сторона поки що жодним чином не підтверджує ці повідомлення. Вони можуть бути і фейком. Однак, сценарій в точності повторює ситуацію на білорусько-польському кордоні, який я описував.

Путін особисто озвучив у ключовій ТВ передачі претензії до Фінляндії.

З високим ступенем ймовірності, те, що відбувається, є прологом до агресивних дій Росії проти членів НАТО на кордонах з Карелією і Ленобластю.

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Очікувана відмова країн-членів НАТО від участі в ескалації і слабка позиція США в ситуації з гібридними агресивними діями проти членів НАТО, призведе до розпаду альянсу.

Ймовірно це і є основною метою хворого бункерного діда.