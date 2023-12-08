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Британська розвідка назвала серйозну проблему росіян біля острова Зміїний

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка назвала серйозну проблему росіян біля острова Зміїний
Російський винищувач військово-морських сил ворога Су-24М був збитий українською ракетою протиповітряної оборони у північно-західній частині Чорного моря поблизу острова Зміїний
фото з відкритих джерел

Росія продовжує виконувати небезпечні ударні місії з екіпажем біля острова

Збиття українськими захисниками російського бомбардувальника біля острова Зміїний вказує на прогалини тактичних операцій авіації РФ на  цій ділянці. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Британська розвідка нагадує, що досить імовірно, що 5 грудня 2023 року російський винищувач військово-морських сил ворога Су-24М був збитий українською ракетою протиповітряної оборони у північно-західній частині Чорного моря поблизу острова Зміїний.

Так, з літа 2023 року Росія продовжує виконувати небезпечні ударні місії з екіпажем біля острова. Водночас, оскільки острів Зміїний став символом українського спротиву, Росія хоче продемонструвати, що вона може застосовувати силу у Чорному морі.

«Імовірно, що екіпаж із двох осіб було втрачено: місцеперебування і операційні умови зробили б успішну російську пошуково-рятувальну місію надзвичайно складною. Обидві сторони досі зазнають регулярних втрат бойової авіації. Загалом, протиповітряна оборона продовжує серйозно обмежувати ефективність операцій тактичної авіації», – йдеться у повідомленні.

Триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ворожих дронів.

Теги: розвідка росія окупанти винищувач британська розвідка авіація

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