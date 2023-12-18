Так війну не виграти. Армії потрібні люди

«Ми маємо доукомлектовувати бригади мобілізаційним ресурсом»

Я вже писав, що воювати будуть усі.

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Це не означає, що Вас завтра пошлють штурмовиком, ні. Армії потрібні інженери, водії, юристи, бухгалтери, діловоди та фінансисти, айтішники, оператори дронів, багато кого.

Баристам пощастило менше ніж барберам, бо тих хто вміє стригти в підрозділах цінують більше, особливо коли є машинка.

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У мене в бригаді служить стоматолог, мій лікар, він хотів призватись і я йому допоміг, але не допустив його в штурмовики, а організували йому пересувний стоматологічний кабінет і в результаті зуби лікували всі суміжники та місцеві у нашій смузі.

У мене в бригаді є перша САУ Богдана, яку держава розібрала в перші місяці війни. Її зібрали, ми знайшли розрахунок, який вмів на ній стріляти, ми хірячили від Кривого Рогу до Зміїного, однією САУ, і тепер у нас перший дивізіон в країні з цих гармат, бо ми довели їх ефективність.

В моїй бригаді танковий батальйон почав складатися з трофейних танків, він працював в різних ОСУВ, діди діабетики валили кацапів, отримуючи кому прямо в машині, але як валили. Ті танки ми ремонтували самі, жодної допомоги від держави.

Іменем нашої бригади названа вулиця в Кривому Розі.

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Перша окрема бригада спецпризначення ім. Івана Богуна.

Бо в найперші дні, наші перші батальйони без злагодження відправляли в бій, хто в чому був, і вони зупиняли наступ московитих.

Наші підрозділи ПТРК працювали під Києвом, на півдні, під Бахмутом, Лиманом, і досі працюють. Наш окремий взвод зупиняв наступ на Антонівському мості, є купа відео.

Наші бійці тримали оборону в Серебрянському лісі.

Наш батальон підтримки один з кращих в ЗСУ.

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Ми брали участь в захоплені того клятого кацапського гвинтокрила, який сів в Харківській області.

Ми отримали прапор з рук президента України.

А тепер бригаду роздирають на шматки, забирають людей, бо немає кому вести бій, треба поновлювати інші підрозділи, нищать злагоджені колективи. Як нам сказали – помножимо на ноль.

Так війну не виграти. Я бачу просідання фронту і розумію, що генерали на своєму місці не допрацювали. Комбригів знімають масово, але так не працює. Бо ті генерали, які реально не допрацювали, досі на місцях. Я чув ті селектори – це фахова непридатність.

Так не виграють, а програють.

Ми маємо доукомлектовувати бригади моб ресурсом, провести зміни в підготовці підрозділів та переглянути тих, хто організовує застосування та планування на місцях.

Інакше біда.