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Мирослав Гай Блогер

Так війну не виграти. Армії потрібні люди

glavcom.ua
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
фото: ЗСУ

«Ми маємо доукомлектовувати бригади мобілізаційним ресурсом»

Я вже писав, що воювати будуть усі.

Це не означає, що Вас завтра пошлють штурмовиком, ні. Армії потрібні інженери, водії, юристи, бухгалтери, діловоди та фінансисти, айтішники, оператори дронів, багато кого.

Баристам пощастило менше ніж барберам, бо тих хто вміє стригти в підрозділах цінують більше, особливо коли є машинка.

У мене в бригаді служить стоматолог, мій лікар, він хотів призватись і я йому допоміг, але не допустив його в штурмовики, а організували йому пересувний стоматологічний кабінет і в результаті зуби лікували всі суміжники та місцеві у нашій смузі.

У мене в бригаді є перша САУ Богдана, яку держава розібрала в перші місяці війни. Її зібрали, ми знайшли розрахунок, який вмів на ній стріляти, ми хірячили від Кривого Рогу до Зміїного, однією САУ, і тепер у нас перший дивізіон в країні з цих гармат, бо ми довели їх ефективність.

В моїй бригаді танковий батальйон почав складатися з трофейних танків, він працював в різних ОСУВ, діди діабетики валили кацапів, отримуючи кому прямо в машині, але як валили. Ті танки ми ремонтували самі, жодної допомоги від держави.

Іменем нашої бригади названа вулиця в Кривому Розі.

Перша окрема бригада спецпризначення ім. Івана Богуна.

Бо в найперші дні, наші перші батальйони без злагодження відправляли в бій, хто в чому був, і вони зупиняли наступ московитих.

Наші підрозділи ПТРК працювали під Києвом, на півдні, під Бахмутом, Лиманом, і досі працюють. Наш окремий взвод зупиняв наступ на Антонівському мості, є купа відео.

Наші бійці тримали оборону в Серебрянському лісі.

Наш батальон підтримки один з кращих в ЗСУ.

Ми брали участь в захоплені того клятого кацапського гвинтокрила, який сів в Харківській області.

Ми отримали прапор з рук президента України.

А тепер бригаду роздирають на шматки, забирають людей, бо немає кому вести бій, треба поновлювати інші підрозділи, нищать злагоджені колективи. Як нам сказали – помножимо на ноль.

Так війну не виграти. Я бачу просідання фронту і розумію, що генерали на своєму місці не допрацювали. Комбригів знімають масово, але так не працює. Бо ті генерали, які реально не допрацювали, досі на місцях. Я чув ті селектори – це фахова непридатність.

Так не виграють, а програють.

Ми маємо доукомлектовувати бригади моб ресурсом, провести зміни в підготовці підрозділів та переглянути тих, хто організовує застосування та планування на місцях.

Інакше біда.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія лікар військові наступ

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