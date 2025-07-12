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Пів сотні пошкоджених будинків: мер Садовий відзвітував про нічний удар по Львову

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Пів сотні пошкоджених будинків: мер Садовий відзвітував про нічний удар по Львову
У Львові пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, приміщення міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу
фото: Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про 46 пошкоджених будинків

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічної атаки росіян на місто. За його словами, була проведена комісія з надзвичайних ситуацій, яка оцінила масштаби руйнувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

За словами міського очільника, серед постраждалих внаслідок атаки – одна людина, яка наразі перебуває в лікарні. Її стан стабільний, і, за словами мера, «усе буде добре». Наразі ця інформація відрізняється від заяви голови Львівської ОВА Максима Козицького

Як зазначив Андрій Садовий, найбільше ушкоджень зафіксовано в Залізничному та Галицькому районах Львова. Загалом пошкоджено 46 будинків, у яких вибито понад 500 вікон. З них 15 квартир визнані непридатними для проживання. Їхнім 28 мешканцям запропоновано тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також пошкоджено 20 автомобілів.

Крім житлового фонду, постраждали і соціальні об'єкти: пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, приміщення міських судів та понад 20 приміщень малого та середнього бізнесу.

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Для надання допомоги постраждалим мешканцям, сьогодні та завтра, 12 та 13 липня, з 10:00 до 16:00 на вулиці Стороженка, 11 працюватиме виїзний ЦНАП. Тут можна буде подати заяву на компенсацію за оренду житла у 10, 12 або 15 тис грн залежно від потреби.

Місто також надаватиме компенсації за пошкоджене майно:

  • 12 тис грн – за вікна.
  • 8 тис грн – за двері.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

Як відомо, у Львові зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у  ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.

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Теги: ракетна атака Львів безпілотник Андрій Садовий росія

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