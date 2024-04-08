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Обстріл «градами» Запорізької області: троє людей загинуло

Катерина Іванова
glavcom.ua
Обстріл «градами» Запорізької області: троє людей загинуло
276 артобстрілів завдано армією РФ по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського
фото: Telegram / Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя

За добу надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Впродовж доби окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«3 людини загинуло, 3 поранено внаслідок ворожого обстрілу «Градами» у Пологівському районі», – зазначив Федоров.

Зокрема, очільник Запорізької ОВА наводить дані щодо ворожих обстрілів:

  • Війська РФ завдали 5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці;
  • 62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
  • 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку;
  • 276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

Федоров додає, що за добу надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли з «Градів» прифронтове місто Гуляйполе Запорізької області. Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку. 

До слова, посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих.

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. 

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Теги: Запоріжжя окупанти посол жінка місто Іван Федоров

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