Обстріл «градами» Запорізької області: троє людей загинуло
За добу надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури
Впродовж доби окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«3 людини загинуло, 3 поранено внаслідок ворожого обстрілу «Градами» у Пологівському районі», – зазначив Федоров.
Зокрема, очільник Запорізької ОВА наводить дані щодо ворожих обстрілів:
- Війська РФ завдали 5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці;
- 62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку;
- 276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.
Федоров додає, що за добу надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли з «Градів» прифронтове місто Гуляйполе Запорізької області. Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку.
До слова, посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих.
Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.
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