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Сєвєродонецьк та Красноград перейменують: комітет затвердив нові назви

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сєвєродонецьк та Красноград перейменують: комітет затвердив нові назви
Перейменування ще має затвердити Верховна Рада
фото з відкритих джерел

Нові назви отримав 51 населений пункт

У середу, 3 квітня, відбулося засідання профільного комітету щодо перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський у Facebook.

Так у рамках деколонізації перейменують 7 міст і 44 села та селища.

Зокрема міста отримали такі назви:

  • Першотравенськ (Дніпропетровщина) – Шахтарське;
  • Красноград (Харківщина) – Берестин;
  • Первомайський (Харківщина) – Златопіль;
  • Первомайськ (Луганщина) – Сокологірськ;
  • Ватутіне (Черкащина) – Багачеве;
  • Дружба (Сумщина) – Журавське;
  • Сєверодонецьк (Луганщина) – Сіверськодонецьк.

«Хочу всім нагадати, що мешканцям цих населених пунктів, які були перейменовані, не потрібно абсолютно нічого змінювати – всі документи чинні, не потрібно йти в ЦНАПи, стояти в чергах, перереєстровуватися – забудьте про це, абсолютно все залишається чинним, а для юридичних осіб будь-які зміни документів з часом будуть безкоштовні», – заявив Лозинський.

Повний перелік змін назв
Повний перелік змін назв
фото: Roman Lozynskyi

Також Роман Лозинський прокоментував обговорення стосовно того, що на перейменування йде багато бюджетних коштів. За його словами, «крім в’їзних табличок в місто і декількох ще моментів, ніяких додаткових витрат це не понесе».

Нагадаємо, Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву.

Також одне з сіл Одеської області буде перейменовано на Шампань.

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Теги: Луганщина роман Роман Лозинськи місто Facebook Черкащина Дніпропетровщина самоврядування Харківщина документи Сумщина Бровари

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