Сєвєродонецьк та Красноград перейменують: комітет затвердив нові назви

Нові назви отримав 51 населений пункт

У середу, 3 квітня, відбулося засідання профільного комітету щодо перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський у Facebook.

Так у рамках деколонізації перейменують 7 міст і 44 села та селища.

Зокрема міста отримали такі назви:

Першотравенськ (Дніпропетровщина) – Шахтарське;

Красноград (Харківщина) – Берестин;

Первомайський (Харківщина) – Златопіль;

Первомайськ (Луганщина) – Сокологірськ;

Ватутіне (Черкащина) – Багачеве;

Дружба (Сумщина) – Журавське;

Сєверодонецьк (Луганщина) – Сіверськодонецьк.

«Хочу всім нагадати, що мешканцям цих населених пунктів, які були перейменовані, не потрібно абсолютно нічого змінювати – всі документи чинні, не потрібно йти в ЦНАПи, стояти в чергах, перереєстровуватися – забудьте про це, абсолютно все залишається чинним, а для юридичних осіб будь-які зміни документів з часом будуть безкоштовні», – заявив Лозинський.

Повний перелік змін назв фото: Roman Lozynskyi

Також Роман Лозинський прокоментував обговорення стосовно того, що на перейменування йде багато бюджетних коштів. За його словами, «крім в’їзних табличок в місто і декількох ще моментів, ніяких додаткових витрат це не понесе».

Нагадаємо, Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву.

Також одне з сіл Одеської області буде перейменовано на Шампань.