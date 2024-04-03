Сєвєродонецьк та Красноград перейменують: комітет затвердив нові назви
Нові назви отримав 51 населений пункт
У середу, 3 квітня, відбулося засідання профільного комітету щодо перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський у Facebook.
Так у рамках деколонізації перейменують 7 міст і 44 села та селища.
Зокрема міста отримали такі назви:
- Першотравенськ (Дніпропетровщина) – Шахтарське;
- Красноград (Харківщина) – Берестин;
- Первомайський (Харківщина) – Златопіль;
- Первомайськ (Луганщина) – Сокологірськ;
- Ватутіне (Черкащина) – Багачеве;
- Дружба (Сумщина) – Журавське;
- Сєверодонецьк (Луганщина) – Сіверськодонецьк.
«Хочу всім нагадати, що мешканцям цих населених пунктів, які були перейменовані, не потрібно абсолютно нічого змінювати – всі документи чинні, не потрібно йти в ЦНАПи, стояти в чергах, перереєстровуватися – забудьте про це, абсолютно все залишається чинним, а для юридичних осіб будь-які зміни документів з часом будуть безкоштовні», – заявив Лозинський.
Також Роман Лозинський прокоментував обговорення стосовно того, що на перейменування йде багато бюджетних коштів. За його словами, «крім в’їзних табличок в місто і декількох ще моментів, ніяких додаткових витрат це не понесе».
Нагадаємо, Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву.
Також одне з сіл Одеської області буде перейменовано на Шампань.
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