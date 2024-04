Обстріл Запоріжжя: посол США відреагувала на ракетний удар РФ

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих. Про це посол написала у X (Twitter).

Брінк назвала дії РФ «жахливою тактикою», яка мала на меті вбити рятувальників та журналістів, які прибули на місце події.

«Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події», – зазначила пані посол.

Russia attacked Zaporizhzhia today, killing 3 people with missile strikes timed 40 minutes apart - a horrific pattern apparently intended to kill first responders & journalists on the scene.



Russia must be held accountable for these crimes against Ukrainian civilians. pic.twitter.com/S0IJe2b1q7