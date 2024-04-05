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Обстріл Запоріжжя: посол США відреагувала на ракетний удар РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: посол США відреагувала на ракетний удар РФ
Пані посол наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення
фото: Telegram/Нацполіція

Під час російського обстрілу міста постараждали місцеві жителі, рятувальники та журналісти

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих. Про це посол написала у X (Twitter).

Брінк назвала дії РФ «жахливою тактикою», яка мала на меті вбити рятувальників та журналістів, які прибули на місце події.

«Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події», – зазначила пані посол.

Брінк наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення.

Нагадаємо, вдень, 5 квітня, в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Незадовго до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки по місту є загиблі та постраждалі. Федоров повідомляв, що окупанти завдали за останні дві години п'ять ракетних ударів по місту та пошкодили три багатоповерхівки й десять будинків приватного сектору.

Особливістю атаки по місту є те, що росіяни завдали спочатку двох ракетних ударів, а після того, як на місце події прибули рятувальники та поліцейські, загарбники атакували по тому ж місцю.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росіяни росія окупанти посол рятувальники населення Бріджит Брінк Іван Федоров ворог Запоріжжя

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