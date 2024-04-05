Обстріл Запоріжжя: посол США відреагувала на ракетний удар РФ

Пані посол наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення

Під час російського обстрілу міста постараждали місцеві жителі, рятувальники та журналісти

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих. Про це посол написала у X (Twitter).

Брінк назвала дії РФ «жахливою тактикою», яка мала на меті вбити рятувальників та журналістів, які прибули на місце події.

«Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події», – зазначила пані посол.

Russia attacked Zaporizhzhia today, killing 3 people with missile strikes timed 40 minutes apart - a horrific pattern apparently intended to kill first responders & journalists on the scene.



Russia must be held accountable for these crimes against Ukrainian civilians. pic.twitter.com/S0IJe2b1q7 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 5, 2024

Брінк наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення.

Нагадаємо, вдень, 5 квітня, в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Незадовго до цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки по місту є загиблі та постраждалі. Федоров повідомляв, що окупанти завдали за останні дві години п'ять ракетних ударів по місту та пошкодили три багатоповерхівки й десять будинків приватного сектору.

Особливістю атаки по місту є те, що росіяни завдали спочатку двох ракетних ударів, а після того, як на місце події прибули рятувальники та поліцейські, загарбники атакували по тому ж місцю.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.