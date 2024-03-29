Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов стане послом у Молдові – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Данілов стане послом у Молдові – Зеленський
Як наголосив президент, бажання працювати на дипломатичному рівні належить самому Данілову
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку

Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру екссекретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла в Молдові. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні. 

«Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового Посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну», – сказав президент.

Як зазначив Зеленський, Молдова є надзвичайно вагомою державою для України і з погляду безпекових викликів регіону, і з погляду двосторонньої взаємодії.

Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Також колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав прощальний допис.

Згодом стало відомо, що Данілов може стати послом у Норвегії.

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. За словами президента, Данілов «переводиться на інший напрямок»

Читайте також: «Другий Горбулін» чи друг Єрмака? Досьє на нового секретаря РНБО
Теги: Олексій Данілов Володимир Зеленський президент посол Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)
2 березня, 04:45
Власники кількох громадянств вимагають від України захистити їхні порушені права
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт Війна і право
8 березня, 09:10
Прем'єр Греції сказав, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським перебував у порту Одеси
Окупанти вдарили по Одесі під час зустрічі Зеленського з прем'єром Греції
6 березня, 18:09
Лінн Трейсі є першою жінкою, яка очолила дипмісію США у Росії
МЗС Росії викликало посла Америки та поставило ультиматум
7 березня, 15:55
Розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії
Процедуру щодо призначення Залужного послом у Британії запущено – Офіс президента
9 березня, 20:02
Макрон прагне не лише до лідерства в Європі, але й до того, щоб його вважали лідером регіону щодо України на глобальному рівні
The Telegraph розкрив справжню причину, чому Макрон змінив політику щодо України
17 березня, 22:00
Стиль комунікації російського дипломата суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року
Латвія оголосила персоною нон грата російського дипломата
27 березня, 22:00
У центрі столиці внаслідок атаки палає будинок
Після нічної атаки РФ Зеленський звернувся до союзників України (відео)
21 березня, 10:51
Шереф Малкоч цього тижня їде із місією до України
Омбудсмен Туреччини їде до полонених в Україні та Росії – Sabah
26 березня, 12:07

Політика

Зеленський показав свою декларацію за 2023 рік
Зеленський показав свою декларацію за 2023 рік
Петиція про заборону онлайн-казино для військових. Зеленський відреагував
Петиція про заборону онлайн-казино для військових. Зеленський відреагував
Кадровий землетрус в Офісі президента: низка відставок і призначень
Кадровий землетрус в Офісі президента: низка відставок і призначень
Данілов стане послом у Молдові – Зеленський
Данілов стане послом у Молдові – Зеленський
Мер, який зустрівся з іноземцем без відома СБУ, отримав штраф
Мер, який зустрівся з іноземцем без відома СБУ, отримав штраф
Шмигаль розповів, як нічна атака РФ вплинула на ситуацію в енергосистемі
Шмигаль розповів, як нічна атака РФ вплинула на ситуацію в енергосистемі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Між окупацією та наступом. Що обере Путін?
18K
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
15K
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
13K
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
13K
«Або їдь у тамбурі, або висаджу з потяга»: військова поділилася історією поїздки з собакою
9185
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua