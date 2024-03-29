Данілов стане послом у Молдові – Зеленський
За словами Зеленського, Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку
Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру екссекретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла в Молдові. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.
«Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового Посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну», – сказав президент.
Як зазначив Зеленський, Молдова є надзвичайно вагомою державою для України і з погляду безпекових викликів регіону, і з погляду двосторонньої взаємодії.
Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.
Також колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав прощальний допис.
Згодом стало відомо, що Данілов може стати послом у Норвегії.
До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. За словами президента, Данілов «переводиться на інший напрямок»
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