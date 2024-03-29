Данілов стане послом у Молдові – Зеленський

Як наголосив президент, бажання працювати на дипломатичному рівні належить самому Данілову

За словами Зеленського, Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку

Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру екссекретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла в Молдові. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

«Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямі, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового Посла нашої держави в Республіці Молдова. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну», – сказав президент.

Як зазначив Зеленський, Молдова є надзвичайно вагомою державою для України і з погляду безпекових викликів регіону, і з погляду двосторонньої взаємодії.

Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Також колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав прощальний допис.

Згодом стало відомо, що Данілов може стати послом у Норвегії.

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. За словами президента, Данілов «переводиться на інший напрямок»