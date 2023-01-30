Обстріл Харкова: Синєгубов повідомив, яка доля чекає на пошкоджений ракетою будинок

Проживати у будинку, куди влучила російська ракета, наразі не можна

Синєгубов не виключає, що внаслідок обстрілу могли постраждати й сусідні будівлі

Перебувати у житловому будинку Хакрова після влучання російської ракети небезпечо. Його можуть частково знести. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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«Наразі підрозділи ДСНС визначають аварійність цього будинку, частково його, напевно, буде знесено, оскільки зараз основне завдання – це усунути там аварійність. Тобто ризик того, що якась стіна може самостійно обвалитися», – пояснив Синєгубов.

Голова області додав, що проживати у будинку, куди влучила російська ракета, наразі не можна. Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення конструкцій будівлі. Пізніше міська влада вирішить, чи будуть відновлювати будинок або ж його знесуть частково чи повністю.

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Синєгубов не виключає, що внаслідок обстрілу могли постраждати й сусідні будівлі. Він зазначив, що рятувальники також обстежать прилеглі будинки, оскільки російська ракета влучила в історичну забудову Харкова.

Як повідомлялося, у ніч на 30 січня російські окупанти ракетою С-300 вдарили у житловий будинок в Київському районі міста Харків.

У результаті удару троє постраждалих отримали легкі пошкодження, загинула літня жінка.