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Обстріл Харкова: Синєгубов повідомив, яка доля чекає на пошкоджений ракетою будинок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Харкова: Синєгубов повідомив, яка доля чекає на пошкоджений ракетою будинок
Проживати у будинку, куди влучила російська ракета, наразі не можна
фото: пресслужба ДСНС

Синєгубов не виключає, що внаслідок обстрілу могли постраждати й сусідні будівлі

Перебувати у житловому будинку Хакрова після влучання російської ракети небезпечо. Його можуть частково знести. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«Наразі підрозділи ДСНС визначають аварійність цього будинку, частково його, напевно, буде знесено, оскільки зараз основне завдання – це усунути там аварійність. Тобто ризик того, що якась стіна може самостійно обвалитися», – пояснив Синєгубов.

Голова області додав, що проживати у будинку, куди влучила російська ракета, наразі не можна. Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення конструкцій будівлі. Пізніше міська влада вирішить, чи будуть відновлювати будинок або ж його знесуть частково чи повністю.

Синєгубов не виключає, що внаслідок обстрілу могли постраждати й сусідні будівлі. Він зазначив, що рятувальники також обстежать прилеглі будинки, оскільки російська ракета влучила в історичну забудову Харкова.

Як повідомлялося, у ніч на 30 січня російські окупанти ракетою С-300 вдарили у житловий будинок в Київському районі міста Харків. 

У результаті удару троє постраждалих отримали легкі пошкодження, загинула літня жінка. 

Теги: Харків рятувальники будинок жінка ракета влада Олег Синєгубов експертиза

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