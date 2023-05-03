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Обстріл Херсона: Банкова повідомила про важке поранення дитини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Херсона: Банкова повідомила про важке поранення дитини
фото ілюстративне

Дитина доставлена до лікарні

Під час сьогоднішнього обстрілу Херсона росіяни влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок чого поранена дитина, її госпіталізували. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Херсонщина. Приблизно о 15:00 до Дитячої обласної лікарні доставлена дитина у важкому стані», – написав Єрмак.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої російської атаки Херсону зафіксовано влучання у пасажирський вагон. Відомо про поранення провідника. 

Як повідомлялося, російські загарбники обстріляли залізничний вокзал Херсона.Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних – поранені.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Також загарбники атакували село Степанівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинули три людини.

Теги: Херсонщина Андрій Єрмак вокзал поранення росіяни дитина

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