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«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
Жителі брянських селищ на кордоні з Україною вимагають їх евакуювати із «зони бойових дій»
скріншот відео

Мешканці прикордонних з Україною сіл пожалілися на те, що російська влада ігнорує їхні прохання про допомогу

У Брянській області місцеві жителі звинуватили владу в незахищеності кордону з Україною та вимагають переселення в безпечні райони. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Жителі Євдоколья, Вітемлі та Запесоччя, які знаходяться майже на кордоні з Україною, звинуватили чиновників у зневаженні безпекою кордонів. Росіяни поскаржилися на відсутність блокпостів, притулків, магазинів та проблеми з водопостачанням, а також на неможливість для дітей відвідувати школи та дитячі садки.

«Ми налякані, деякі з нас вже три ночі не сплять! А ми навіть не знаємо, хто це стріляє!» – промовилася росіянка.

«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео) фото 1
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео) фото 2

Росіяни жаліються, що вже звикли до постійних вибухів, та показують журналістам наслідки нібито українських обстрілів. Чомусь раніше мешканці Росії не хвилювалися через те, що через їхню державу українці живуть в умовах війни майже дев'ять років.

Росіяни обурені, що місцева влада навіть не приїхала їх «підтримати».

«Ніхто не приїхав, ніхто не поцікавився, ніхто не пояснив. Вони нас уникають. Має бути бодай якась підтримка від влади, хоч якось, але її нема», – кричать росіянки.

Влада, за їхніми словами, уникає спілкування з населенням регіону. Вони вимагали надати їм житло у безпечному місці та компенсувати евакуацію, бо у разі переїзду вони втратять роботу і спочатку не буде можливості заробляти гроші.

Нагадаємо, що 1 квітня щось схоже на квадрокоптер перелякало жителів міста Єфремова Тульської області РФ. Росіяни викликали силовиків, щоб впоратися із іграшковим дроном.

До слова, нещодавно під Москвою був знайдений синьо-жовтий безпілотник.

Раніше в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус»

Читайте також: Хто влаштував «брянські заворушення». Інтерв’ю з начштабу Російського добровольчого корпусу
Теги: евакуація росіяни

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