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Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона: є загиблі та поранені
Залізничний вокзал Херсона
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу пошкоджено карету «швидкої» – медики не постраждали

Російські загарбники обстріляли залізничний вокзал Херсона. Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.

Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних – поранені.

Також пошкоджено карету «швидкої» – медики не постраждали.

На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона.

Також загарбники атакували село Степанівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинули три людини.

До слова, з 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня.

Теги: Херсон війна росія окупанти

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