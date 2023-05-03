Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона: є загиблі та поранені

Внаслідок обстрілу пошкоджено карету «швидкої» – медики не постраждали

Російські загарбники обстріляли залізничний вокзал Херсона. Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.

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Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних – поранені.

Також пошкоджено карету «швидкої» – медики не постраждали.

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На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона.

Також загарбники атакували село Степанівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинули три людини.

До слова, з 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня.