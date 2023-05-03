Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона: є загиблі та поранені
Внаслідок обстрілу пошкоджено карету «швидкої» – медики не постраждали
Російські загарбники обстріляли залізничний вокзал Херсона. Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.
Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних – поранені.
Також пошкоджено карету «швидкої» – медики не постраждали.
На місці працюють рятувальні служби.
Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона.
Також загарбники атакували село Степанівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинули три людини.
До слова, з 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня.
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