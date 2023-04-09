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Росіяни обстріляли Харківщину: є поранений

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Харківщину: є поранений
Під обстріл потрапили житлові будинки та приватні території
фото ілюстративне: dw.com

Цивільний чоловік отримав серйозні травми

Російські військові сьогодні вдень обстріляли з міномета село Караїчне Чугуївського району. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Отримав серйозні травми чоловік приблизно 30 років. Його госпіталізовано у важкому стані. Лікарі борються за його життя», – написав Синєгубов.

Також з РСЗВ росіяни обстріляли місто Куп'янськ. Під обстріл попали житлові будинки та приватні території.

Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, російські загарбники накрили вогнем населені пункти Куп'янського району у Харківській області. Унаслідок атаки загинули дві людини, одну жінку поранено. 

До слова, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на чотирьох напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. 

Теги: обстріл військові чоловік Олег Синєгубов росіяни

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