Окупанти вдарили по гіпермаркету в Херсоні: є загиблі та поранені

Внаслідок атаки загинуло троє людей

Сьогодні близько 11:00 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити», – зазначив Клименко.

Всі оперативні служби працюють на місці. Надають допомогу людям.

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Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

До слова, з 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня.