В очікуванні контрнаступу: на Херсонщині ворог вимагає жителів прибережжя покинути домівки

Росіяни розташовуть військову техніку в житлових районах прибережних населених пунктів

Російські загарбники вимагають від мешканців лівого берега Херсонської області, які проживають уздовж річки Дніпро, залишити свої домівки та виїхати з регіону. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

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«У Новій Каховці та селищі міського типу Дніпряни окупанти повідомили місцевим мешканцям, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра, мають терміново покинути помешкання», – йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що росіяни розташовуть військову техніку в житлових районах цих населених пунктів.

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Нагадаємо, що російські загарбники готуються до оборони, а також евакуації населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, за даними мера Мелітополя Івана Федорова, в Енергодарі евакуація планується приблизно на 5 травня.

До слова, завершилася 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія не відмовляється від своїх планів щодо окупації української території. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.