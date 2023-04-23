Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В очікуванні контрнаступу: на Херсонщині ворог вимагає жителів прибережжя покинути домівки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В очікуванні контрнаступу: на Херсонщині ворог вимагає жителів прибережжя покинути домівки
Окупанти готуються до українського контрнаступу
фото з відкритих джерел

Росіяни розташовуть військову техніку в житлових районах прибережних населених пунктів

Російські загарбники вимагають від мешканців лівого берега Херсонської області, які проживають уздовж річки Дніпро, залишити свої домівки та виїхати з регіону. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«У Новій Каховці та селищі міського типу Дніпряни окупанти повідомили місцевим мешканцям, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра, мають терміново покинути помешкання», – йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що росіяни розташовуть військову техніку в житлових районах цих населених пунктів.

Нагадаємо, що російські загарбники готуються до оборони, а також евакуації населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, за даними мера Мелітополя Івана Федорова, в Енергодарі евакуація планується приблизно на 5 травня.

До слова, завершилася 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія не відмовляється від своїх планів щодо окупації української території. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Читайте також: Окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині:  ЗСУ вказали на ознаки
Теги: окупація Херсонщина контрнаступ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мелітопольці-зрадники позбавленні почесного спортивного звання
Оприлюднено імена відомих мелітопольських спортсменів, що працюють на окупантів
20 квiтня, 06:48
Росіяни атакували Оріхове: у регіоні досі лунає повітряна тривога
Росіяни атакували Оріхове: у регіоні досі лунає повітряна тривога
13 квiтня, 12:41
Окупанти вдарили по Слов’янську з С-300
Удар по Слов’янську: серед загиблих дитина
14 квiтня, 20:12

Події в Україні

Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
РФ засудила кримського татарина до семи років позбавлення волі за позику другу
РФ засудила кримського татарина до семи років позбавлення волі за позику другу
В очікуванні контрнаступу: на Херсонщині ворог вимагає жителів прибережжя покинути домівки
В очікуванні контрнаступу: на Херсонщині ворог вимагає жителів прибережжя покинути домівки
На Херсонщині чоловік підірвався на міні
На Херсонщині чоловік підірвався на міні
Українські морпіхи «підсмажили» російський танк Т-80 (відео)
Українські морпіхи «підсмажили» російський танк Т-80 (відео)
Десятки населених пунктів Донеччини залишилися без води через ворожі обстріли
Десятки населених пунктів Донеччини залишилися без води через ворожі обстріли

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)
28K
Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік
19K
На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку
16K
Московські попи побили військового у Хмельницькому. Історія отримала несподіване продовження
14K
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
9494
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Вчора, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту