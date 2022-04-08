Краматорські лікарні не справляються з кількістю поранених − міський голова

Одночасно за операційними столами людей рятують понад 40 хірургів

У Краматорські лікарні продовжують привозити людей, які отримали важкі травми на залізничному вокзалі під час обстрілу російськими військовими. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко під час телемарафону.

За його словами, лікарні вже не справляються з таким напливом пацієнтів. «Багато людей «важких», без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно»‚ − сказав Гончаренко.

Він заявив, що уламки ракети знайшли за 40 м від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність. У момент обстрілу на вокзалі знаходилося близько чотири тисяч людей, які чекали на евакуацію.

Нагадаємо, за оперативними даними понад 30 осіб загинуло 8 квітня внаслідок ракетного удару росіян по залізничному вокзалу в місті Краматорськ.

Ракети, які забрали життя людей, окупанти цинічно підписали фразою "За дітей Донбасу".