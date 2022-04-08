Рашисти обстріляли криголам у порту Маріуполя

Путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому перебувають іноземні кораблі з екіпажами

На криголамі перебував цивільний екіпаж, одна людина загинула

У Маріупольському морському порту російські загарбники обстріляли криголам «Капітан Бєлоусов», на якому перебував цивільний екіпаж. Є загиблий та поранені, повідомили бійці полку «Азов», які боронять місто Маріуполь.

«Сьогодні вночі російські окупаційні війська у Маріупольському торгівельному порту обстріляли криголам «Капітан Белоусов», на якому знаходився цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено», – йдеться у повідомленні.

Бійці наголосили, що «путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому знаходяться і іноземні кораблі з екіпажами».

Триває 44-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог готується до наступу на сході України. Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.

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