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    Думки вголос

    Головним товаром Путіна для росіян є страх і велич

    Катастрофа над РФ нависла важкими хмарами і незабаром розпочнеться буря - Головним товаром Путіна для росіян є страх і велич
    Катастрофа над РФ нависла важкими хмарами і незабаром розпочнеться буря

    Моральна катастрофа погубить покоління Путіна

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    Главным товаром Путина для россиян является страх и величие.

    Больше всего это действует на российскую глубинку. Жители которой и идут воевать из-за страха перед всем миром в целом и перед фашистами в частности. И за величие России, принадлежность к которому хотят испытывать.

    В крупных городах, где уровень жизни существенно вырос за время правления Путина, люди боятся потерять доходы, статус и перспективу. А так же девальвацию бренда «россиянин».

    Пока российская армия продолжает какое-то наступление, а цены на энергоносители высоки, те и другие теплят надежду о сохранении статус-кво, хотя и с некими неудобствами.

    Но катастрофа над РФ нависла тяжелыми тучами и скоро обрушится бурей на всех кто питал иллюзии к надутому величию.

    И останется только страх и дезориентация.

    Катастрофа на поле боя, перейдет в катастрофу моральную, далее в экономическую, социальную, а потом и экзистенциальную.

    Для молодежи наступят свои «90-е», когда старый уклад рухнул, а нового нет. И как найти себя в этом сложном мире и зачем всё это было, неясно.

    Наиболее тяжело это будут переживать люди возраста 40+. В самом рассвете сил, построившие жизнь и карьеру при режиме Путина, который подвел их к краю пропасти.

    Катастрофа моральная погубит и поколение Путина.

    На закате жизни увидеть разрушение иллюзии величия России, к которой себя причислял это катастрофа.

    Это не будет завтра. Но она неотвратима.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

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    Теги: росія окупанти катастрофа війна Україна окупація #stoprussia
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    Головним товаром Путіна для росіян є страх і велич