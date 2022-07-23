Головним товаром Путіна для росіян є страх і велич

Моральна катастрофа погубить покоління Путіна

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Главным товаром Путина для россиян является страх и величие.

Больше всего это действует на российскую глубинку. Жители которой и идут воевать из-за страха перед всем миром в целом и перед фашистами в частности. И за величие России, принадлежность к которому хотят испытывать.

В крупных городах, где уровень жизни существенно вырос за время правления Путина, люди боятся потерять доходы, статус и перспективу. А так же девальвацию бренда «россиянин».

Пока российская армия продолжает какое-то наступление, а цены на энергоносители высоки, те и другие теплят надежду о сохранении статус-кво, хотя и с некими неудобствами.

Но катастрофа над РФ нависла тяжелыми тучами и скоро обрушится бурей на всех кто питал иллюзии к надутому величию.

И останется только страх и дезориентация.

Катастрофа на поле боя, перейдет в катастрофу моральную, далее в экономическую, социальную, а потом и экзистенциальную.

Для молодежи наступят свои «90-е», когда старый уклад рухнул, а нового нет. И как найти себя в этом сложном мире и зачем всё это было, неясно.

Наиболее тяжело это будут переживать люди возраста 40+. В самом рассвете сил, построившие жизнь и карьеру при режиме Путина, который подвел их к краю пропасти.

Катастрофа моральная погубит и поколение Путина.

На закате жизни увидеть разрушение иллюзии величия России, к которой себя причислял это катастрофа.

Это не будет завтра. Но она неотвратима.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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