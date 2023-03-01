Окупанти знищили залізничний вокзал та потяги у Маріуполі: з’явилися фото

Маріуполь став містом, відірваним від усього цивілізованого світу

Російські загарбники знищили не лише залізничний вокзал у тимчасово окупованому Маріуполі, але й усі потяги. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення у місті робили все, щоб покращити залізничне сполучення та зробити переїзди комфортними. У грудні 2021 року почав курсувати найдовший маршрут – Маріуполь – Рахів. Поїзд проходив через 12 областей, з‘єднуючи усю Україну. Вагони були максимально комфортними. З панельними столиками, сучасними ліжко-місцями.

Також працювали над зменшенням часу руху до Києва. Потяги мали бути теж сучасними та швидкісними.

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«Маріуполь ставав відкритим всій Україні, перетворювався на туристичний центр. А тепер – це зачинене місто-гетто, відірване від усього цивілізованого світу. Наша задача – повернутися і відновити розвиток під синьо-жовтим прапором», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.