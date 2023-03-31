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Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі
Ворог ударив по Запоріжжю із застосуванням РСЗВ
фото ілюстративне

Ворог наніс серію ударів по Запоріжжю та передмістю

У п’ятницю, 31 березня, на світанку російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району. Ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ», – йдеться в повідомленні.

Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.

Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці.

Постраждалих серед людей немає.

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. «На щастя, люди та житлові будинки не постраждали. На цей час у місті все спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі», – зазначив він.

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі фото 1

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 30 березня завдали ракетних ударів по Харкову.

За даними Генштабу ЗСУ, із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено дев’ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв десять ударних БпЛА типу «Шахед-136», дев’ять з них знищили наші захисники.

Теги: ракета Запорізька область війна окупанти росія Запоріжжя

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