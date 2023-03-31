Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі

Ворог наніс серію ударів по Запоріжжю та передмістю

У п’ятницю, 31 березня, на світанку російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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«Ракетний терор мирного населення продовжується. Гучний ранок видався для Запорізького району. Ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ», – йдеться в повідомленні.

Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.

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Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці.

Постраждалих серед людей немає.

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. «На щастя, люди та житлові будинки не постраждали. На цей час у місті все спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі», – зазначив він.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 30 березня завдали ракетних ударів по Харкову.

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За даними Генштабу ЗСУ, із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено дев’ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв десять ударних БпЛА типу «Шахед-136», дев’ять з них знищили наші захисники.