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Рятувальна операція в Запоріжжі: що відбувається на місці влучання ракети (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рятувальна операція в Запоріжжі: що відбувається на місці влучання ракети (фото, відео)
На місці працюють рятувальники, психологи, медики та поліція
фото: ДСНС

З-під завалів будинку врятовано 11 людей

Станом на 7:00 з-під завалів будинку в Запоріжжі, в який влучила російська ракета, врятовано 11 людей, з яких одна вагітна жінка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Запорізькій області.

Також 20 осіб евакуйовано, з них трьох госпіталізовано з травмами. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей.

Від ДСНС на місці працюють 24 одиниці спеціальної техніки і 95 чоловік особового складу. Для надання психологічної допомоги на місці працюють психологи ДСНС.

Для надання допомоги постраждалим працювало сім бригад швидкої медичної допомоги, з яких дві залишаються чергувати на місці. Місце події знаходиться під охороною поліції.

До проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих, окрім екстрених і спеціальних служб, залучили волонтерів «Вогник Запоріжжя» та чотирьох волонтерів Загону швидкого реагування ТЧХУ у Запорізькій області.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, 2 березня вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. У результаті атаки сталося руйнування з п’ятого по перший поверх багатоповерхового житлового будинку в обласному центрі.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що дві людини загинули.

Станом на 5 годину ранку з-під завалів було врятовано дев'ятьох людей.

Теги: Запоріжжя росія окупанти ДСНС війна рятувальники ракета

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