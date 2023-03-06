Ситуація у Бахмуті: Екснардеп-гранатометник розповів, до чого виявилась не готовою українська армія

«У Бахмуті треба не багато підрозділів, а більше якісних вмотивованих солдатів, які готові тримати контактний бій»

В інтерв'ю «Главкому» екснардеп та колишній голова фракції «Свобода» в Київській міськраді Юрій Сиротюк, який зараз воює у Бахмуті, розповів, які переваги є в росіян на бахмутському напрямку. За його словами, місто саме по собі розташоване у низині, і на підступах до нього є ярочки, річечки, лісочки, через які росіянам легше наступати.

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Сиротюк розповів, що окупанти використовують тактику переміщення маленькими групами. Командири росіян не шкодують людей та кидають солдатів у лобову піхотну атаку.

«У випадку з «вагнерівцями» ми бачили, коли по абсолютно прострілюваній місцевості вони бігли вперед, і ми просто як в тирі їх вбивали. Це я навіть не знаю, як війною назвати. Але якщо ворогу все ж вдається заскочити до наших позицій чи окопів, українська армія не є готовою до такого прямого розміну солдатів у «м’ясорубці». І доводиться іноді приймати рішення відвести та забрати своїх солдатів», – розповів Сиротюк.

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Він додав, що складність саме в тому, що росіяни наступають маленькими групами. По ним не постріляєш з міномета, зазначив екснардеп, а прямий контактний бій витримують не всі підрозділи. Свіжосформована частина з мобілізованих та ще необстріляних хлопців часто буває просто не готові до нього.

«Тому коли кажуть, що в Бахмут треба завести якомога більше різних підрозділів, то ми вже в Соледарі бачили, що кількість – це не завжди добре. І, можливо, в Бахмуті треба не багато підрозділів, а більше якісних вмотивованих солдатів, які готові тримати контактний бій», – додав Сиротюк.

Сиротюк також розповів про звичайний розпорядок дня у Бахмуті. За його словами, цілий день або цілу ніч працює ворожа артилерія, зранку хвиля за хвилею весь світловий день тривають піхотні наступи та потім, якщо росіяни зазнають важких втрат, беруть паузу на пів дня, аби підтягнути нових, забрати «двохсотих», «трьохсотих». Не завжди, до речі, забирають, додає Сиротюк: поранений може лежати до сутінків. А по такій погоді, лежачи по коліно в болоті в мерзлій землі, шансів вижити чи зберегти кінцівки нема.

Також Юрій Сиротюк розповів про «подарунки», які чекають на росіян за Бахмутом.