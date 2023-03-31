Обстріл Запоріжжя: рятувальники показали жахливі наслідки (фото)

На ліквідацію наслідків від було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки

Співробітники ДСНС викликали швидку допомогу для вагітної, яка перебувала у стресовому стані

Російські загарбники 31 березня обстріляли населений пункт Запорізькій області, внаслідок чого сталися пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС,

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«31 березня ворог здійснив обстріл одного з населених пунктів Запорізького району. загорівся району. В результаті якого сталося загоряння приватного житлового будинку на площі 80 кв. м, частково пошкоджені дитячий садочок, два будинки та фасади і вікна у поряд розташованих будівлях», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, жертв та постраждалих немає. «Співробітники ДСНС викликали швидку допомогу для вагітної, яка перебувала у стресовому стані», – зазначається у повідомленні.

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Рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів. На ліквідацію наслідків від ГУ ДСНС залучалося 40 чоловіків особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, сьогодні на світанку російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району.Ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.