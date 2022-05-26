Обстріли лікарень та медичних закладів росіянами: ВООЗ зробила заяву

Щорічна Асамблея проходить з 22 по 28 травня у Женеві

Щорічна Асамблея, вперше зібралася з початку пандемії Covid-19

Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) сьогодні, 25 травня, ухвалила резолюцію, в якій засудила напад Росії на Україну, який призвів до надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що запропоновану західними країнами резолюцію схвалили 88 голосами «за» і 12 «проти», 53 утрималися.

За інформацією ВВС, у резолюції міститься заклик до Росії припинити обстріли лікарень та медичних закладів.

Щорічна Асамблея, вперше зібралася з початку пандемії Covid-19, проходить з 22 по 28 травня у Женеві. Основну увагу на ній приділено Україні, пандемії коронавірусу та іншим викликам.

Нагадаємо, триває дев’яносто друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я вдруге обрала генеральним директором Тедроса Аданома Гебрейсуса.

Нагадаємо, за вісімдесят днів повномасштабної війни Росії проти України окупаційними військами вже зруйновано 616 медичних закладів, з них 101 – знищено повністю.