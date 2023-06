Відбудова України. Порошенко в Лондоні назвав ключову умову

Проведення Міжнародної конференції з відновлення України у столиці Великої Британії вкрай важливе, адже наша держава має унікальні інвестиційні можливості. Разом з тим західні союзники перш за все мають допомогти Україні перемогти росію на полі бою – а для цього потрібні реактивні винищувачі, системи ППО та далекобійна зброя. Про це у Лондоні заявив Петро Порошенко під час інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

«Україна має абсолютно унікальні інвестиційні можливості. Йдеться не тільки про відновлення. Ми говоримо про розбудову нової країни. Найбагатші ґрунти на континенті. Унікальна підготовка людей, унікальна можливість енергетичної системи та багато-багато іншого. Я це знаю. Тож сьогодні в Лондоні ми маємо дуже гарну дискусію з приватним сектором про їхню готовність надавати інвестиції в Україну. Для цього нам потрібно забезпечити все необхідне – верховенство права, антикорупційну інфраструктуру, захист демократії, свободу преси, прав людей. Зараз ми об’єдналися, щоб побудувати нову Україну, щоб забезпечити ці реформи. І конференція у цьому грає унікальну роль», – зазначає Порошенко.

