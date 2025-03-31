Одне з міст України переходить на погодинну подачу води

У місті йде підготовка до подачі води із пониженим тиском в окремі години

У квітні «Рівнеоблводоканал» планує перейти на подачу води із пониженим тиском у визначені години. Це призведе до тимчасового припинення водопостачання у певний час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівнеоблводоканал.

Як повідомили у компанії, підготовка до такого режиму вже триває. Для багатьох споживачів це означатиме зниження напору води в кранах, а мешканці верхніх поверхів, ймовірно, на певний час зовсім залишаться без води.

У «Рівнеоблводоканалі» розуміють, що це може спричинити незручності, проте наголошують, що у нинішній ситуації це вимушений крок, альтернативи якому немає.

Як повідомив в.о. директор «Рівнеоблводоканалу» Андрій Грухаль, подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, тоді, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час.

«Ми відтягували цей крок, як могли, проте далі так тривати не може. До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації. І мова зараз не про прибутки, а про те, щоб водоканал просто вижив», – заявив Грухаль.

Він зазначив, що економічно обґрунтований тариф на водопостачання та водовідведення (включно з ПДВ) наразі мав би складати 57 гривень 7 копійок за кубометр для всіх категорій споживачів. На його Грухаля, чинний тариф для населення значно відстає від реалій, оскільки досі залишається на довоєнному рівні 2021 року і становить 32 гривні 60 копійок з урахуванням ПДВ.

«Саме економічно необґрунтований тариф призвів до того, що борг Рівнеоблводоканалу вже перевалив за 115 млн грн. Із них близько 70 млн – це борг за електроенергію, а решта 45 млн- борг підприємства перед Рівнеазотом за очистку стоків. Із такими боргами, як розумієте, навіть ті 20 млн грн, які на 2025 рік передбачила нам Рівненська обласна рада, ситуацію кардинально не змінять», – розповів Грухаль.

Нагадаємо, Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС) нагадав споживачам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги у Києві, про можливість укладення договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості. У ЦКС звертають увагу, що оформлення такого договору допоможе погасити борг за житлово-комунальні послуги рівними частинами (узгодивши зручний термін) та уникнути нарахування пені і додаткових судових витрат.