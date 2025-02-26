Борги за житлово-комунальні послуги: як оформити реструктуризацію

Отримати консультацію і звірити стан заборгованості можна в сервісному центрі на особистому прийомі або через дистанційні канали

Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС) нагадав споживачам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги у Києві, про можливість укладення договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості. Про це повідомляє «Главком».

У ЦКС звертають увагу, що оформлення такого договору допоможе погасити борг за житлово-комунальні послуги рівними частинами (узгодивши зручний термін) та уникнути нарахування пені і додаткових судових витрат.

Отримати консультацію і звірити стан заборгованості можна в сервісному центрі на особистому прийомі (працює попередній запис через «Електронну чергу») або через дистанційні канали: месенджер у Facebook, Skype/Telegram канали (нікнейми у таблиці).

Зокрема, необхідно надати такі документи:

заяву про укладання договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості;

паспорт або ID-картку та витяг із Єдиного державного демографічного реєстру;

картку платника податків (ІПН) (не надається власником ID-картки в разі наявності ІПН у зазначеному документі);

документ, що підтверджує право власності/користування житловим приміщенням/квартирою та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

У концерні нагадують, що споживачі можуть підписати договір за допомогою електронного цифрового підпису.

Ознайомитись із детальною інформацією щодо укладання договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості можна в розділі «Боржникам» на сайті ЦКС або за телефонами: (044) 247-40-40, 099-247-40-40 (Vodafone), 093-247-40-40 (Lifecell), 096-247-40-40 (Kyivstar). А також – через форму зворотного зв’язку на сайті ЦКС «Питання до фахівця».

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики. Зазначається, що причиною стало підвищення цін на електроенергію. Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також залишились стабільними тарифи на водопостачання та каналізацію.

До слова, з початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.