Швеція розслідує можливу диверсію на острові Готланд. Про «плани» на острів раніше заявляли в РФ

Шведський реактивний винищувач Jas 39 Gripen E пролітає над островом Готланд у Балтійському морі, Швеція, 11 травня 2022 року

У 2015 році Росія провела в Балтиці масштабні навчання з відпрацюванням захоплення Аландських островів (Фінляндія) і Готланду

Шведська поліція розслідує ймовірний акт саботажу на острові Готланд, який був виявлений у неділю, 2 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Aftonbladet.

За словами джерел, можлива диверсія могла б призвести до того, що весь острів Готланд залишився б без води – якби її не виявили.

У Службі державної безпеки Швеції (Säpo) підтверджують, що їм відомо про інцидент, який стався вчора. «Це правда, що вчора було повідомлення про інцидент», – каже прессекретар Säpo Йоган Вікстрьом.

У понеділок вранці влада Готланду підтвердила, що водопостачання на острові зазнало серйозного саботажу. Насоси для відкачування сирої води в озері були виведені з ладу.

«Вони зламали бронзову кришку над насосами і зіпсували її так, що насоси зупинилися», – сказала Сюзанна Б'єргегорд-Петтерссон, керівниця регіонального управління водопостачання та каналізації. Вона не уточнила, скільки людей могло постраждати, або про яке саме озеро йдеться, з міркувань конфіденційності.

Острів на карті

Готланд – найбільший шведський острів у Балтійському морі. З 1679 року Готланд постійно належить Швеції, за винятком декількох тижнів під час російсько-шведської війни 1808-1809 рр. Острів має вкрай вигідне розташування: з Готланду можна контролювати весь повітряний простір над Балтикою і морський трафік. Під час Холодної війни на Готланді розташовувалась військова база, але після того як СРСР розвалився, контингент постійно зменшувався, а 2005 року на острові не залишилося військових. Збройні сили знову появилися на острові після того, як Росія анексувала Крим. Так, 2015 року Росія провела в Балтиці масштабні навчання з відпрацюванням захоплення Аландських островів (Фінляндія) і Готланду. Шведські військові експерти регулярно порушували тему захоплення острова як першу частину військової операції, що має перетворити Балтику на внутрішнє озеро Росії.

Нагадаємо, у січні у Балтійському морі біля берегів острова Готланд зазнав ушкодження підводний кабель. SVT з посиланням на дані берегової охорони пише, що кабель розташований у шведській економічній зоні та поєднує Фінляндію та Німеччину.

Наприкінці грудня минулого року електромережна компанія Fingrid повідомила про відключення лінії електропередачі EstLink 2 між Фінляндією та Естонією. Фінляндія підозрює, що кабель EstLink 2 пошкодило якорем судно Eagle S під прапором Островів Кука.