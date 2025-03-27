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У березні відбудеться перерахунок субсидій: у кого зростуть виплати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У березні відбудеться перерахунок субсидій: у кого зростуть виплати
Домогосподарствам, у яких змінились доходи, у березні буде проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій
фото: bank.gov.ua

Перерахунок субсидій проводиться автоматично

Двічі на рік – у березні та серпні – домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, органи Пенсійного фонду здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПФУ.

Зазначається, що такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян.

«При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року, який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон)», – йдеться у повідомленні.

Пенсійний фонд зауважує, що якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50% в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається. Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились/збільшились на понад 50%, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться.

Нагадаємо, що з 29 січня внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Її надаватимуть за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Також повідомлялося, що в Україні змінили порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії.

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Теги: субсидія комуналка Пенсійний фонд

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