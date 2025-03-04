Чи планує уряд підвищувати тарифи на комуналку? Шмигаль відповів
Шмигаль зауважив, чи ведуться дискусії в уряді щодо тарифів
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін на сьогодні не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».
«У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом», – зауважив Шмигаль.
Нагадаємо, комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС) нагадав споживачам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги у Києві, про можливість укладення договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості.
До слова, з початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.
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