Удар РФ поруч із Центральним вокзалом у Києві: «Укрзалізниця» повідомила про стан будівлі

«Укрзалізниця » закликає пасажирів та відвідувачів не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги

Унаслідок чергової ворожої атаки на столицю зафіксовано приліт неподалік Центрального залізничного вокзалу Києва. Сама будівля вокзалу внаслідок обстрілу не постраждала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

У компанії наголосили, що об'єкт працює, проте закликали всіх пасажирів та відвідувачів не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 вересня, внаслідок атаки ворога, зазнав уламкових поранень працівник «Укрзалізниці». Чоловік дістав поранення, коли повертався додому після робочої зміни. Наразі він перебуває в лікарні, де йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.