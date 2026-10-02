Похорон під гуркіт байків: Вишгород попрощався з 14-річним Іллею Гончаровим

Церемонію відвідали рідні, друзі та однокласники Іллі

У п'ятницю, 2 жовтня, у Вишгороді попрощались з 14-річним Іллею Гончаровим. Хлопець загинув унаслідок російського удару по приватному житловому будинку в ніч на 30 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Телеграф.

Сім'я Іллі родом із села Яструбщина Есманьської громади на Сумщині. Щоб бути якнайдалі від постійного російського терору та обстрілів батьки вирішили вивезти дітей на Київщину, сподіваючись знайти тут спокій та безпеку.

Близькі згадують Іллю як дуже світлого і захопленого хлопця. Його найбільшою пристрастю були мотоцикли – він буквально жив ними.

Чин похорону у місцевому храмі фото: Ян Доброносов

«Наш хлопчик Ілюша дуже любив мотоцикли. Починав з мопеда, потім у нього були Viper, Shineray. Він дуже дбав за кожен свій мотоцикл, доглядав, беріг і постійно мріяв про Kawasaki», – розповідає тітка загиблого Марія.

фото: Ян Доброносов

Люди плакали у храмі під час прощання фото: ЯН Доброносов

фото: Ян Доброносов

Техніка була для юнака чимось більшим, ніж просто хобі – це була мрія, якою він жив, тож батьки попросили небайдужих мотоциклістів провести їх загиблу дитину гуркотом моторів.

Батьки попросили небайдужих мотоциклістів провести їх загиблу дитину гуркотом моторів фото: ЯН Доброносов

Власники мотоциклів організували кортеж для катафалка фото: Ян Доброносов

Байкерська спільнота відгукнулася на прохання батьків загиблої дитини фото: Ян Доброносов

Люди несуть на могилу живі квіти фото: Ян Доброносов

Росія вбила ще одну дитячу мрію... фото: Ян Доброносов

Іллю Гончарова поховали на місцевому цвинтарі.

Нагадаємо, вночі 30 вересня у Вишгороді під удар російської армії потрапив будинок сім'ї Гончарових, жителів села Яструбщина Есманьської громади, які переїхали до Київщини. Загинув 14-річний Ілля Гончаров. З-під завалів урятували батьків Павла та Олену і доньку Лізу. Дорослих шпиталізували. У дівчинки була гостра реакція на стрес.

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