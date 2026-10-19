Дніпропетровщина попрощалася з п'ятьма дітьми з родини Воронових, яких вбила РФ

Відбулося прощання з п'ятьма дітьми з родини Воронових, які загинули через удар РФ у ніч проти 30 липня

Ракетний удар по Радушному 30 липня забрав життя багатодітної родини Воронових

Сьогодні, 19 жовтня у Радушному, що на Криворіжжі, провели в останню путь п'ять дітей з родини Воронових. Вони загинули внаслідок влучання північнокорейської балістичної ракети у їхній житловий будинок 30 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Дніпро».

Йдеться про 13-річного Захарія, 14-річну Віоріку, 16-річну Домініку, дев'ятирічну Федеріку та півторарічного Артема. Увесь цей час діти вважалися зниклими безвісти.

Старша донька родини Воронових, Ауріка, розповіла, що досі не може повірити в загибель своїх рідних. Вона живе за кордоном разом з чоловіком та власними дітьми. За її словами, напередодні трагедії до неї в гості приїздила її мати й повернулася до України за день до російського удару.

Наразі достовірно відомо, що загинули батьки Олена та Артем, а також троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема була невідомою, втім, після довготривалих експертиз правоохоронці підтвердили їхню загибель.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали ракетного удару по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки було повністю зруйновано приватний житловий будинок. Загинула багатодітна родина Воронових.

До слова, патрульна поліція оприлюднила перші кадри з місця російського ракетного удару по житловому будинку на Криворіжжі, внаслідок якого загинула багатодітна родина.