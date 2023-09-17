Офіс президента пояснив, що чекає на ухилянтів, які втекли за кордон

Українці, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому

Щодо втікачів, які придбали фіктивні довідки і виїхали за кордон, будуть судові рішення

Радник Офісу президента Михайло Подоляк пообіцяв, що громадяни України, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому. Про це він говорив під час ефіру з російською опозиціонеркою та публіцисткою Юлією Латиніною.

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За словами Подоляка, щодо втікачів, які придбали фіктивні довідки і виїхали за кордон, будуть судові рішення, оскільки такий документ «є проявом корупційної дії».

«На основі цього треба буде звертатися в суди тих країн, де вони перебувають як біженці з певними юридичними статусами, щоб їм це скасували, і в судах цих країн довести, що ця людина отримала довідку не належним чином», – зауважив Михайло Подоляк.

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Водночас радник Офісу президента визнав складність юридичної процедури екстрадиції ухилянтів з країн Заходу, де вважають, що людина має право боятися воювати, тому вважає, що в такий спосіб на масове повернення цих людей сподіватися не варто.

«Але будуть реєстри людей, які отримували фіктивні довідки і тоді в них будуть проблеми вже при поверненні до України, будуть йти юридичні процедури. Якщо вони добровільно зараз не повертаються, то коли війна закінчиться у них будуть певні юридичні проблеми - будуть вияснятися підстави, на яких вони покинули країну, тощо», – наголосив Подоляк.

Раніше журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».

Зазначимо, після регулярних скандалів через зловживання системою «Шлях» для виїзду ухилянтів уряд вирішив запровадити зміни до законодавства, напрацьовані з урахуванням думок обласних військових адміністрацій.

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Наразі військові адміністрації та Мінінфраструктури не мають доступу до бази прикордонників і, відповідно, не знають про тих, хто виїхав і не повернувся. Єдина публічна інформація з цього питання – це інформація тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, у якій вказано, що станом на кінець квітня через «Шлях» виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку.

До слова, зараз для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, влада України робила чимало заяв про намір примусово повернути із-за кордону військовозобов'язаних ухилянтів, проте екстрадиція до нашої країни не матиме масового характеру.