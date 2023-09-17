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Офіс президента пояснив, що чекає на ухилянтів, які втекли за кордон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Офіс президента пояснив, що чекає на ухилянтів, які втекли за кордон
Українці, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому
фото з відкритих джерел

Щодо втікачів, які придбали фіктивні довідки і виїхали за кордон, будуть судові рішення

Радник Офісу президента Михайло Подоляк пообіцяв, що громадяни України, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому. Про це він говорив під час ефіру з російською опозиціонеркою та публіцисткою Юлією Латиніною.

За словами Подоляка, щодо втікачів, які придбали фіктивні довідки і виїхали за кордон, будуть судові рішення, оскільки такий документ «є проявом корупційної дії».

«На основі цього треба буде звертатися в суди тих країн, де вони перебувають як біженці з певними юридичними статусами, щоб їм це скасували, і в судах цих країн довести, що ця людина отримала довідку не належним чином», – зауважив Михайло Подоляк.

Водночас радник Офісу президента визнав складність юридичної процедури екстрадиції ухилянтів з країн Заходу, де вважають, що людина має право боятися воювати, тому вважає, що в такий спосіб на масове повернення цих людей сподіватися не варто.

«Але будуть реєстри людей, які отримували фіктивні довідки і тоді в них будуть проблеми вже при поверненні до України, будуть йти юридичні процедури. Якщо вони добровільно зараз не повертаються, то коли війна закінчиться у них будуть певні юридичні проблеми - будуть вияснятися підстави, на яких вони покинули країну, тощо», – наголосив Подоляк.

Раніше журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».

Зазначимо, після регулярних скандалів через зловживання системою «Шлях» для виїзду ухилянтів уряд вирішив запровадити зміни до законодавства, напрацьовані з урахуванням думок обласних військових адміністрацій.

Наразі військові адміністрації та Мінінфраструктури не мають доступу до бази прикордонників і, відповідно, не знають про тих, хто виїхав і не повернувся. Єдина публічна інформація з цього питання – це інформація тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, у якій вказано, що станом на кінець квітня через «Шлях» виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку.

До слова, зараз для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, влада України робила чимало заяв про намір примусово повернути із-за кордону військовозобов'язаних ухилянтів, проте екстрадиція до нашої країни не матиме масового характеру.

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Теги: Михайло Подоляк радник Офіс президента біженці кордон війна

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