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Ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів»
Вартість послуги залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів
фото: СБУ

Підозрюваному загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки викрила на Одещині ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. Під час комплексних заходів затримано колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ (МП). За гроші він «допомагав» потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковні клірики. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Для реалізації оборудки фігурант підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою «аргументацією» про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість одного «місця у списку» становила від 4,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів.

«Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його «на гарячому», – зазначають в СБУ.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено:

  • комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки;
  • ​готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, вінницького митрополита УПЦ МП ув’язнили на п'ять років за те, що підтримував РФ.

Теги: Одещина війна Московська церква в Україні

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