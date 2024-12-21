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Втрати ворога станом на 21 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 21 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ від початку повномасштабної війни втратила в Україні 9594 танки
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1860 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 грудня втратила

  • особового складу – близько 772280 (+1860) осіб,
  • танків – 9594 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 19841 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21252 (+32) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО – 1027 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20685 (+85),
  • крилаті ракети – 2947 (+4),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31891 (+98) од,
  • спеціальна техніка – 3662 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 21 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 21 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 грудня

  • У Чорному морі три ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 21 грудня
Активність флоту окупантів станом на 21 грудня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1032-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати ЗСУ окупанти Генштаб

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