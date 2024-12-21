Втрати ворога станом на 21 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1860 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 21 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 21 грудня втратила:
- особового складу – близько 772280 (+1860) осіб,
- танків – 9594 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 19841 (+18) од,
- артилерійських систем – 21252 (+32) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО – 1027 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20685 (+85),
- крилаті ракети – 2947 (+4),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31891 (+98) од,
- спеціальна техніка – 3662 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 21 грудня
- У Чорному морі три ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1032-й день повномасштабної війни в Україні.
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