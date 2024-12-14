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На Закарпатті у лікарні, де лежать військові, виявлено низку порушень: які там умови?

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Закарпатті у лікарні, де лежать військові, виявлено низку порушень: які там умови?
Військові й далі залишаються у занедбаних палатах, а програма зубопротезування не працює
фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській області

Військові потерпають від неякісного харчування та негідних умов перебування

У лікарні села Воловець, що в Закарпатській області, виявили низку порушень прав військовослужбовців, які там лікуються. Про це повідомили у Представництві уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області.

Там розповіли, що у вересні цього року представництво вже здійснювало ревізію цієї лікарні. Тоді там виявили низку порушень прав військових, зокрема неякісне харчування, негідні умови перебування та незадовільний стан реалізації державної програми безоплатного зубопротезування та лікування захисників.

Тоді ж голова Воловецької громади і керівник лікарні зрештою запевнили, що упродовж наступних двох місяців зроблять капітальний ремонт двох палат для військових, а також забезпечать належне харчування та медичну допомогу.

На Закарпатті у лікарні, де лежать військові, виявлено низку порушень: які там умови? фото 1

Уже під час повторного моніторингу, 13 грудня, представництво омбудсмена виявило, що жодних змін не відбулося.

На Закарпатті у лікарні, де лежать військові, виявлено низку порушень: які там умови? фото 2

«Пацієнти змушені купувати ліки за власний кошт, при тому, що медичний препарат, на який лікарка виписала рецепт для придбання в приватній аптеці, є в Національному переліку основних лікарських засобів та надається безплатно», – заявили у відомстві.

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Там також розповіли, що військові й далі залишаються у занедбаних палатах, а програма зубопротезування не працює.

На Закарпатті у лікарні, де лежать військові, виявлено низку порушень: які там умови? фото 3

Представництво омбудсмена закликало керівництво громади та лікарні негайно вжити заходів для створення належних умов перебування в медичному закладі.

Раніше бойовий медик Петро Конопля оголосив голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. За результатами перевірки, представниця уповноваженого в Одеській області підтвердила, що умови в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам. 

До слова, нещодавно у Києві у ветерана Сил спеціальних операцій Збройних сил України Павла Якімчука виник конфлікт із жінкою у формі Нацполіції. Вона назвала його «конченим інвалідом» після зауваження щодо порушення правил паркування. Про інцидент ветеран розповів на своїй сторінці у Facebook. Згодом на конфлікт відреагували Національна поліція та омбудсмен Лубінець Дмитро.

 

 

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Теги: військові ремонт рецепт харчування

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