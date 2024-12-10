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Діяли свідомо: Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Діяли свідомо: Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ
За словами Зеленського, автівку атакував російський FPV-дрон
фото:V_Zelenskiy_official, Telegram

Під ворожою атакою опинилися співробітники МАГАТЕ, організації, яка займається забезпеченням ядерної безпеки в усьому світі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російського дрона по автомобілю конвою МАГАТЕ, який прямував до Запорізької атомної електростанції. Відповідний допис з'явився на сторінках президента у соцмережах. 

За словами Зеленського, автівку атакував російський FPV-дрон. Він наголосив, що під ворожою атакою опинилися співробітники МАГАТЕ, організації, яка займається забезпеченням ядерної безпеки в усьому світі. 

Президент зазначив, що росіяни завдали удар по одному з автомобілів колони, люди не постраждали.

«Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо», – наголосив президент.

Він також наголосив, що напад на авто організації вимагає чіткої та рішучої реакції як із боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів.

«Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини», – додав Зеленський.

Раніше стало відомо, у вівторок, 10 грудня, безпілотник атакував службовий автомобіль місії Міжнародного агентства з атомної енергії на шляху до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.  

Також  сьогодні, 10 грудня, окупаційна армія РФ завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки чотири людини загинули, а 20 отримали поранення, зруйнована приватна поліклініка. 

«Кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості нашої ППО. Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо Patriot, і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя», – зауважив президент.   

Зеленський зазначив, що зараз питання надання Україні додаткових систем ППО тільки в політичних рішеннях.

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Теги: росія напад автомобіль Володимир Зеленський Telegram президент безпілотник МАГАТЕ росіяни

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