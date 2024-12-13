Підготовка військових: новий командувач Сухопутних військ анонсував зміни

За словами командувача, Сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів

Серед основних змін – оптимізація управлінських процесів, технологічна перевага в озброєнні, а також трансформація навчальних центрів

Сухопутні війська потребують змін та сучасного підходу до розвитку спроможностей воїнів. Вони мають стати елітою Збройних сил України. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.

Як зазначи військовий, перш за все потрібно змінити ставлення до людей. Якісна підготовка особового складу передбачає переформатування програм та трансформацію навчальних центрів для більш швидкої, але водночас високопрофесійної підготовки, відповідно до потреб ЗСУ та динаміки фронту.

«Навички та вміння нашої основи – піхотинця – мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом», – додав він.

За словами Драпатого, Сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу.

«По-друге, це технологічна перевага в озброєнні піхотинця. Сухопутні війська ЗСУ мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою. Наразі утримаюсь від деталей. Працюватимемо тут спільно та злагоджено з командою Генерального штабу, президента України, Міністерства оборони та інших міністерств, нашим тилом - волонтерами та фондами», – написав він.

Крім того, планується оптимізація управлінських процесів. «Нам потрібна маневровість та ефективність в адміністративному апараті. Це буде досягнуто шляхом організаційних змін та цифровізації. Акцент на логістичному забезпеченні та підготовці», – написав Драпатий.

Він заявив, що головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу.

«Підсумовуючи. Люди, технології та прозоре управління – це той фокус уваги, який буде впроваджений у Сухопутних військах Збройних сил України. Отримав на це підтримку від верховного головнокомандувача Збройних сил. Зміни неодмінно будуть», – написав він.

Нагадаємо, новим командувачем Сухопутних військ призначено Михайла Драпатого.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача, на якій було вирішено перезавантажити систему підготовки військовослужбовців.

Президент дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Зеленський запевнив, що для перезавантаження підготовки українських військових буде все зроблено як на організаційному, так і на фінансовому рівнях.