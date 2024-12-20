Ворог просувається на Донеччині та масовано атакує міста в тилу: головне за ніч
Внаслідок атаки на Кривий Ріг троє постраждалих
Ворог окупував село Костянтинопольське на Донеччині, а також масовано обстріляв Херсон та завдав удару по кривому Рогу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 грудня, щоб ви були в курсі подій:
Ситуація на фронті
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував село Костянтинопольське, що в Покровському районі Донецької області.
Також окупанти просунулись біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці.
Атака «Шахедів»
Окупанти вночі атакували Україну ворожими дронами. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.
Точна кількість дронів, яку використала РФ та яку збили сили ППО, наразі невідома.
Масований обстріл Херсона
Російські терористи під ранок масовано атакували жителів Херсона.
Зафіксовано багато влучань в багатоквартирні житлові будинки.
Також є постраждалі серед цивільних, проте їхня кількість поки не уточнюється.
Ракетна атака на Кривий Ріг
Пізно ввечері 19 грудня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Потрощено двоповерховий будинок, а також вибито вікна в багатоповерхівці. Попередньо, постраждали три особи. З-під завалів надзвичайники врятували двох людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку.
Масштабна кібератака на держреєстри України
19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.
Вона здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
Унаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мін'юсту.
Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів.
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