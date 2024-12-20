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Ворог просувається на Донеччині та масовано атакує міста в тилу: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ворог просувається на Донеччині та масовано атакує міста в тилу: головне за ніч
Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок атаки на Кривий Ріг троє постраждалих

Ворог окупував село Костянтинопольське на Донеччині, а також масовано обстріляв Херсон та завдав удару по кривому Рогу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував село Костянтинопольське, що в Покровському районі Донецької області.

Також окупанти просунулись біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці.

Атака «Шахедів» 

Окупанти вночі атакували Україну ворожими дронами. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.

Точна кількість дронів, яку використала РФ та яку збили сили ППО, наразі невідома.

Масований обстріл Херсона

Російські терористи під ранок масовано атакували жителів Херсона.

Зафіксовано багато влучань в багатоквартирні житлові будинки.

Також є постраждалі серед цивільних, проте їхня кількість поки не уточнюється.

Ракетна атака на Кривий Ріг

Пізно ввечері 19 грудня ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Потрощено двоповерховий будинок, а також вибито вікна в багатоповерхівці. Попередньо, постраждали три особи. З-під завалів надзвичайники врятували двох людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку.

Масштабна кібератака на держреєстри України

19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. 

Вона здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Унаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мін'юсту.

Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів.

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Теги: ракета обстріл безпілотник війна фронт санкції кібератака Кривий Ріг будинок ворог ракетна атака

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