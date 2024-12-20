Військовий Sasha Boole випустив кліп на сатиричну пісню «Іран збагачує уран»

Співак розповів, що «Іран збагачує уран» – злободенна та іронічна пісня про світ на порозі ядерної війни

«Я 15 хвилин почитав новини і народилась пісня», – зізнається Sasha Boole

Співак і військовослужбовець Олександр Буліч, відомий під псевдонімом Sasha Boole, представив іронічну пісню «Іран збагачує уран». Про це повідомляє «Культурний десант».

«Культурний десант» створив проєкт «Фронтова студія», який допомагає у записі й промоції пісень, створених безпосередніми учасниками війни. Одним з артистів, які взяли участь, став автор і виконавець Олександр Буліч.

«Іран збагачує уран» – злободенна та іронічна пісня про світ на порозі ядерної війни. Зростає міжнародна напруга, на карті виникають усе нові й нові гарячі точки – в такій ситуації лише питання часу, коли людство порине в ядерний апокаліпсис.

«Я 15 хвилин почитав новини і народилась пісня. Це тривожна тенденція. Хотілося б після прочитання новин писати пісні про любов до життя, але такі вже часи», – зізнається Sasha Boole.

Sasha Boole – композитор, співак, письменник. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних Сил України, проходив службу у 22 окремому стрілецькому батальйоні, пізніше почав співпрацю з «Культурним десантом» та їздив із концертами на передову.

До слова, кліп українського гурту Latexfauna на пісню Massandra зайняв 51-ту позицію у глобальному чарті YouTube топ-100 Global Music Videos. Згідно з плейлистом, це єдиний кліп від українських гуртів чи виконавців серед представлених в рейтингу.

Також режисер Алан Бадоєв показав, як проходили зйомки кліпу Артема Пивоварова та Макса Барських на пісню «Так ніхто не кохав».