Британська розвідка проаналізувала просування Росії після захоплення Вугледара

Армія РФ наступає в тилу української оборони

Захоплення Вугледара дозволило російській армії просунутися на захід Донецької області. Під ударом ворога знаходиться населений пункт Велика Новосілка. Про це повідомляє Міноборони Британії в X (Twitter).

У Донецькій області російські війська швидко просунулися на східний фланг Великої Новосілки.

Як зазначає розвідка, місто з 2022 року перебуває на лінії фронту і виступає опорою оборонної лінії України. Україна повернула собі частину території на південь від міста в рамках контрнаступу 2023 року.

«Велика Новосілка зараз вразлива для атак Росії через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року. Це дозволило посилити наступ росіян у менш захищені райони на заході Донецької області», – ідеться у зведенні.

Армія РФ наступає в тилу української оборони і загрожує основним логістичним шляхам до міста.

Раніше майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно вже сьогодні.

Раніше стало відомо, що росіяни продовжують активно наступати одразу на кількох напрямках, вони увійшли у Вугледар і закріплюються там у багатоповерхівках.

До слова, на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців.