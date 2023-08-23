Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оголену жіночу скульптуру пошкоджено. Куратор виставки розповів деталі (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Оголену жіночу скульптуру пошкоджено. Куратор виставки розповів деталі (фото)
Статую облили відпрацьованим мастилом, яке в'їдається, відповідно, його важко відмити
фото: Львівська міськрада

«Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією»

У вівторок ввечері, 22 серпня, невідомі понищили скульптуру у Стрийському парку у Львові. Йдеться про статую огрядної жінки «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Її облили мастилом і намагалися підпалити. Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, невідомі вчинили акт вандалізму близько 23:00. Охоронець парку помітив скупчення людей біля скульптури та відразу викликав поліцію.

Один з кураторів виставки та директор «Я Галереї» Павло Гудімов розповів, що скульптуру облили відпрацьованим мастилом, яке в'їдається, відповідно, його важко відмити.

«Той, хто це робив, розумів наскільки він нашкодить тій скульптурі, наскільки важко буде повернути її до оригінального вигляду. Зараз четверо людей працюють, відмивають скульптуру. Поки що мало зробили», – зауважив Гудімов.

Крім того, він схиляється до того, що скульптуру Корчового пошкодили на замовлення. «Цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт – я не володію інформацією про корінь зла. Особи, які вдіяли таке, мають бути знайдені та притягнені до відповідальності. Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією, незважаючи на такі старання», – запевнив Гудімов.

Скульптура до того, як над нею познущалися вандали
Скульптура до того, як над нею познущалися вандали
фото з відкритих джерел

Наразі правоохоронці перевіряють відео з камер спостереження, щоб встановити обставини події та людей, які пошкодили скульптуру. З поліцією співпрацює куратор проєкту.

Скульптура після того, як невідомі облили її мастилом
Скульптура після того, як невідомі облили її мастилом
фото з відкритих джерел

На місці події працівники музею відмивають скульптуру. Відчистити її доволі важко, тож використовують спецзасоби. Відновити вигляд скульптури обіцяють за кілька годин.

Нагадаємо, що вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановлені в межах львівського тижня скульптури. Організатори підготували «Скульптурний маршрут», який діятиме з 18 серпня до 24 листопада. 

Користувачі соцмереж негативно відреагували на нові скульптури у Львові. Найбільше дискусій викликала робота «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Павло Гудімов пояснює, що скульптор показав красу будь-якого, і навіть великого людського тіла.

До слова, директорка музею Голодомору розкритикувала оголену скульптуру. Гасиджак написала, що поширення фото скульптури Корчового спричинило новий шквал мемів та хейту в її бік

Читайте також: Чи всі роботи такі скандальні? Доробок автора оголеної скульптури у Львові (фото)
Теги: вандалізм Львів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок авіакатастрофи загинуло 77 осіб, сотні людей отримали поранення
Найбільша катастрофа в історії авіашоу. Роковини Скнилівської трагедії (фото, відео)
27 липня, 09:54
Вантаж тактичних аптечок IFAK випарувався по дорозі в Україну. «Главком» уперше в деталях описує схему магічного зникнення цінного вантажу
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР скандал
10 серпня, 10:25
Вагон «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів на популярні напрямки: розклад
9 серпня, 15:57
Зруйновай внаслідок ракетної атаки будинок у Львові
Який вигляд мають зруйновані будинки у Львові через місяць після атаки: фото
8 серпня, 16:58
У Львова відкрили кафе, де продають випічку у формі чоловічих і жіночих статевих органів
Кафе з тістечками 18+: у мережі вибухнув скандал через випічку у формі статевих органів
11 серпня, 11:31
Гола жінка, «голова Ківи»: у Львові розгорівся скандал через скульптури
Гола жінка, «голова Ківи»: у Львові розгорівся скандал через скульптури
17 серпня, 11:40
Приліт стався на території дитсадка «Казка»
Окупанти атакували дитячий садок у Львові (відео)
15 серпня, 08:07
Під час тривоги лікарі виїжджають тільки на екстрені виклики, коли життю людини загрожує реальна небезпека
У Львові «швидка» не приїхала до жінки, в якої стався напад епілепсії в укритті: подробиці
16 серпня, 21:06
Під час того, як жінка розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися
Побиття трансгендерної військової у Львові. Прокуратура взялася за жителя Рівного
21 серпня, 19:36

Події в Україні

Росіяни розгромили «шахедами» навчальний заклад на Сумщині. Загинули педагоги (оновлено)
Росіяни розгромили «шахедами» навчальний заклад на Сумщині. Загинули педагоги (оновлено)
Залужний із «бойовими відьмами» привітали українців: фото дня
Залужний із «бойовими відьмами» привітали українців: фото дня
Народний депутат від «слуг» Копиленко потрапив у ДТП
Народний депутат від «слуг» Копиленко потрапив у ДТП
У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну
У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну
«Нас зустріли кулями»: Пропагандисти визнали, що прорахувалися із захопленням Харкова
«Нас зустріли кулями»: Пропагандисти визнали, що прорахувалися із захопленням Харкова
Окупанти можуть посилити обстріли на День Незалежності: ЗСУ застерегли українців
Окупанти можуть посилити обстріли на День Незалежності: ЗСУ застерегли українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
27K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
21K
Поляки категорично проти мігрантів із деяких країн: результати опитування
20K
У Британії скандал через біженців з України
11K
Україна створює єдиний пункт пропуску з Польщею
5635
Бізнес із працевлаштування. Як українка у Польщі хотіла обхитрити владу

Новини

Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
21 серпня, 15:27

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту