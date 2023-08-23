Оголену жіночу скульптуру пошкоджено. Куратор виставки розповів деталі (фото)

«Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією»

У вівторок ввечері, 22 серпня, невідомі понищили скульптуру у Стрийському парку у Львові. Йдеться про статую огрядної жінки «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Її облили мастилом і намагалися підпалити. Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, невідомі вчинили акт вандалізму близько 23:00. Охоронець парку помітив скупчення людей біля скульптури та відразу викликав поліцію.

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Один з кураторів виставки та директор «Я Галереї» Павло Гудімов розповів, що скульптуру облили відпрацьованим мастилом, яке в'їдається, відповідно, його важко відмити.

«Той, хто це робив, розумів наскільки він нашкодить тій скульптурі, наскільки важко буде повернути її до оригінального вигляду. Зараз четверо людей працюють, відмивають скульптуру. Поки що мало зробили», – зауважив Гудімов.

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Крім того, він схиляється до того, що скульптуру Корчового пошкодили на замовлення. «Цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт – я не володію інформацією про корінь зла. Особи, які вдіяли таке, мають бути знайдені та притягнені до відповідальності. Львів і Україна ніколи не будуть середньовічною провінцією, незважаючи на такі старання», – запевнив Гудімов.

Скульптура до того, як над нею познущалися вандали фото з відкритих джерел

Наразі правоохоронці перевіряють відео з камер спостереження, щоб встановити обставини події та людей, які пошкодили скульптуру. З поліцією співпрацює куратор проєкту.

Скульптура після того, як невідомі облили її мастилом фото з відкритих джерел

На місці події працівники музею відмивають скульптуру. Відчистити її доволі важко, тож використовують спецзасоби. Відновити вигляд скульптури обіцяють за кілька годин.

Нагадаємо, що вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановлені в межах львівського тижня скульптури. Організатори підготували «Скульптурний маршрут», який діятиме з 18 серпня до 24 листопада.

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Користувачі соцмереж негативно відреагували на нові скульптури у Львові. Найбільше дискусій викликала робота «Впевнена» київського митця Василя Корчового. Павло Гудімов пояснює, що скульптор показав красу будь-якого, і навіть великого людського тіла.

До слова, директорка музею Голодомору розкритикувала оголену скульптуру. Гасиджак написала, що поширення фото скульптури Корчового спричинило новий шквал мемів та хейту в її бік