Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

У Львові «швидка» не приїхала до жінки, в якої стався напад епілепсії в укритті: подробиці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Львові «швидка» не приїхала до жінки, в якої стався напад епілепсії в укритті: подробиці
Під час тривоги лікарі виїжджають тільки на екстрені виклики, коли життю людини загрожує реальна небезпека
фото з відкритих джерел

«Екстренка» виїжджає до пацієнтів під час повітряних тривог, однак не тоді. коли на території області фіксуються ракети

Зранку 15 серпня Львів атакували російські ракети. Львів'янка, у якої стався напад епілепсії в укритті, не отримала допомогу «швидкої», адже фельдшери не виїхали на виклик під час повітряної тривоги. У коментарі «Главкому» медики пояснили, як працює екстрена медична служба під час повітряної загрози.

У соцмережі Twitter користувач з псевдонімом «той самий Волиняка» обурився: в укритті одній із жінок стало погано – в неї трапився напад епілепсії. Ті. хто був поруч, відразу ж викликали екстренку – але у відповідь почули, що бригада під час оголошеної тривоги до них не приїде. Виклик трапився на початку повітряної тривоги – тоді як Львівську область ракетами (шість з яких поцілили в об’єкти) атакували з 05:20 до 05:30 ранку.

«Я вражений тим, що швидка не приїжджає під час повітряної тривоги, навіть якщо людина ледь не помирає. У жінки стався приступ епілепсії в укритті, ми їй допомагали як могли. Тим часом я набрав екстренку, але вони сказали. що не приїдуть. Дякую хоч за те, що вони дали якісь практичні поради щодо того, як привести жінку до тями. Але мене здивував факт, що швидка не їде під час тривоги, навіть якщо в людини буде екстрена ситуація», – розповідає львів’янин. 

Соломія Глива, старший лікар оперативно-диспетчерського відділу Львівської екстренки, зауважує: прокоментувати саме цей виклик екстренки не може через відсутність детальної інформації. Однак журналістам «Главкому» вона розповідає, що диспетчери та фельдшери так само, як і цивільні, під час тривоги перебувають в укриттях. Однак звідти консультація пацієнтів триває – тому щонайменше інформацію, як допомогти людині, львів’яни отримають.

«Ми дуже просимо тих. хто нам телефонує, опанувати свої емоції (які б вони не були) й уважно слухати питання диспетчера й відповідати на них, бо від цього може залежати стан пацієнта. Важливий момент: навіть поки триває виклик і диспетчер ставить багато уточнюючих питань – цей самий виклик уже опрацьовується іншим диспетчером. Тобто якщо це терміновий виклик, то інформація про нього паралельно надається бригадам, вони готуються до виїзду, а диспетчер, який з вами розмовляє, збирає потрібну фельдшерам інформацію й може дати пораду, як допомогти людині до приїзду бригади», – каже Соломія Глива. 

У коментарі журналістам «Главкому» директор Львівської станції швидкої медичної допомоги Андрій Васько пояснює: екстренка виїжджає до пацієнтів під час повітряних тривог, однак не тоді. коли на території області фіксуються ракети.  

«Екстрена медична допомога працює в зоні умовної безпеки – тобто ми не заходимо безпосередньо до зони небезпеки, як фахівці ДСНС, наприклад. Зараз «екстренка» ще проходить переатестацію, тож поки звучить сигнал повітряної тривоги – ми такі самі цивільні, як і інші львів’яни. Але ми розуміємо, що на нас покладена функція порятунку життя, тож ми обираємо оптимальний зважений формат: коли оголошена повітряна тривога – ми виїжджаємо лише на критичні виклики чи екстрені, де життю та здоров’ю пацієнта існує реальна загроза. Наприклад, якщо пацієнт не дихає, якщо в нього кровотеча і її не можуть зупинити, якщо відсутнє серцебиття тощо – то на такі випадки ми виїжджаємо в обов’язковому порядку навіть під час повітряної тривоги. Але і тут є виключення – якщо на території нашої області фіксують повітряні цілі. Це рішення діє й на території інших регіонів України. Тобто коли ракета летить над територією Львівщини – ми не виїжджаємо на виклики, а консультуємо пацієнтів і тих, хто викликає бригаду «швидкої». Це пояснюється тим, що ці ж повітряні цілі можуть влучити в бригаду, яка прямує на виклик», – пояснює директор львівської «екстренки».

Водночас Андрій Васько додає, що на сьогодні викликів «швидкої» під час повітряної тривоги достатньо мало – люди розуміють, що через хибні виклики справжні пацієнти можуть не дочекатися допомоги. 

«Швидка» зараз переходить етап трансформації зі служби таксі з червоним хрестом у формат екстреної медичної допомоги. Нерідко стається, що ми відмовляємо людям у виклику або консультуємо пацієнтів по телефону. Але чи всім треба відмовити? Ні. І чи треба ризикувати життям бригади, коли ракета летить над областю й може атакувати будь-якої хвилини? Це вкрай складне й дискусійне питання. Як і питання військових, які мають завдання стояти в наряді й нести службу й під час оголошеної тривоги, й під час того, як ракети атакують це ж місто», – каже директор «екстренки». 

Журналістам «Главкому» пояснюють: якщо львів’янам відмовили у приїзді бригади під час повітряної тривоги – виклик не перенесеться автоматично на «пізніший час», після закінчення тривоги. Якщо допомога медиків буде так само необхідна після оголошення відбою – пацієнтам треба повторно телефонувати на гарячу лінію «103» й знову повторювати свої діагнози та дані, щоб бригада фельдшерів приїхала на виклик. 

Нагадаємо, що 15 серпня у результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Під час нічної атаки на Львів ракета прилетіла у двір дитсадка. Там утворилася величезна вирва. 

Російське міністерство оборони цинічно заявляє, що нібито «усі військові цілі були знищені». Російське міністерство оборони визначає цивільну інфраструктуру України як «ключові підприємства військової промисловості». Таким чином росіяни вчергове намагаються виправдати терористичні удари по Україні.

Додамо, що в ніч проти 15 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами, які були виготовлені у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем. 

Теги: здоров'я Львів лікар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На окупованих територіях медики можуть отримувати і українську, і російську зарплату. Голова НСЗУ пояснила, чому не можна їх засуджувати
Глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків
18 липня, 10:53
Спалахи кору мають циклічний характер і повторюються кожні п’ять років
Одній із областей України загрожує епідемія кору
18 липня, 15:45
Соловйов погрожує повністю знищити Одесу
«Дивимося із задоволенням»: Кремлівські пропагандисти цинічно відреагували на обстріл Одеси
23 липня, 13:22
Арестович шокував соцмережі своєю пов'язкою на оці
Арестович втратив око? Соцмережі будують теорії
29 липня, 13:26
Надя Дорофєєва
Доровєєва показала стрункі ніжки в мініспідниці на тенісному корті
29 липня, 16:00
Росіяни завезли на окуповану Херсонщину російських лікарів – Центр нацспротиву
Росіяни завезли на окуповану Херсонщину російських лікарів – Центр нацспротиву
5 серпня, 04:50
Вантаж тактичних аптечок IFAK випарувався по дорозі в Україну. «Главком» уперше в деталях описує схему магічного зникнення цінного вантажу
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР скандал
10 серпня, 10:25
На Велику Британію може очікувати нова масштабна хвиля коронавірусу
У двох країнах великими темпами шириться новий вид коронавірусу: які симптоми
9 серпня, 09:49
Лікар Карім Лунісі подолав на велосипеді понад 4 тис. км з Франції до України
70-річний лікар із Франції проїхав 4 тис. км на велосипеді, щоб допомогти українцям
12 серпня, 12:09

Здоров'я

У Львові «швидка» не приїхала до жінки, в якої стався напад епілепсії в укритті: подробиці
У Львові «швидка» не приїхала до жінки, в якої стався напад епілепсії в укритті: подробиці
Вчені з'ясували, що понад 70 років неправильно лікували шизофренію
Вчені з'ясували, що понад 70 років неправильно лікували шизофренію
МОЗ назвало причину смерті 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра після операції
МОЗ назвало причину смерті 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра після операції
За допомогою смартфона можна буде діагностувати інсульт: вчені розробити додаток
За допомогою смартфона можна буде діагностувати інсульт: вчені розробити додаток
Як музика, запахи та кава впливають на мозок: дослідження американських вчених
Як музика, запахи та кава впливають на мозок: дослідження американських вчених
На Львівщині люди насмерть отруїлися газами картоплі
На Львівщині люди насмерть отруїлися газами картоплі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
14K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
11K
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
8013
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
7935
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
7730
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту