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«Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів на популярні напрямки: розклад

Наталя Забазнова
glavcom.ua
«Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів на популярні напрямки: розклад
Вагон «Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

Квитки на рейси поступово з'являтимуться у продажі

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі сполученням між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом. Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

Так, поїзд №175/176 Кривий Ріг–Київ відправлятиметься з Кривого Рога 20, 21, 27, 28 серпня об 11:08 і прибуватиме до Києва о 19:31. Зворотно, з Києва, поїзд відправлятиметься 20 серпня о 07:31 і прибуватиме до Кривого Рога о 16:56, 21, 27, 28 серпня поїзд відправлятиметься з Києва о 07:24 і прибуватиме до Кривого Рога о 16:43.

Поїзд №191/192 Київ–Львів відправлятиметься з Києва 14 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Поїзд №229/230 Київ–Ворохта відправлятиметься з Києва з 15 серпня по 19 вересня по непарних числах о 23:21 і прибуватиме до Ворохти об 11:50. Зворотно, з Ворохти, поїзд відправлятиметься 16, 18 серпня та з 20 серпня по 20 вересня по парних числах о 14:47 і прибуватиме до Києва о 05:10.

Поїзд №168/167 Одеса–Львів відправлятиметься з Одеси 25, 27 та 30 серпня о 09:39 і прибуватиме до Львова о 20:35. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 08:37 і прибуватиме до Одеси о 19:56.

Поїзд №111/63–64/112 курсуватиме в сполученні Ізюм, Харків –Львів. Він відправлятиметься 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 вересня з Ізюма о 18:22, з Харкова –о 22:43 і прибуватиме до Львова о 13:40. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 вересня о 15:48 і прибуватиме до Харкова о 05:46 та до Ізюма о 12:00.

Поїзд №79/80 курсуватиме в сполученні Дніпро–Львів. Поїзд відправлятиметься з Дніпра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 вересня о 22:15, прибуватиме до Києва о 5:49 та до Львова о 13:40. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 вересня та 1 жовтня о 15:48, прибуватиме до Києва о 22:37 та до Дніпра о 06:49.

«Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів», – повідомили в «Укрзалізниці».

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Теги: Укрзалізниця подорож Львів Одеса

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