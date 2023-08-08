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Який вигляд мають зруйновані будинки у Львові через місяць після атаки: фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Який вигляд мають зруйновані будинки у Львові через місяць після атаки: фото
Зруйновай внаслідок ракетної атаки будинок у Львові
фото: Андрій Садовий / Facebook

Сьогодні місто починає встановлювати дерев’яні вікна, виготовлені відповідно до вимог ЮНЕСКО

Всі сімʼї, чиє житло постраждало під час ракетної атаки на Львів у ніч на 6 липня та які подали заявки на компенсацію, вже отримують гроші на оренду житла. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Так буде, поки не відбудуємо зруйновані будинки. Йде мова про 58 квартир. Тим, чиї помешкання зазнали меншої шкоди, місто допомагає відремонтувати дах, та виплачує допомогу на ремонт перекриття і заміну дверей», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні місто починає встановлювати дерев’яні вікна, виготовлені відповідно до вимог ЮНЕСКО. Таких близько 600. Решту допомагають замінювати міжнародні донорські організації. Загалом замінять близько 3 тисяч вікон.

Місто вже виділило 100 млн грн на першочергові витрати для ліквідації наслідків обстрілу. Яка загалом вартість відбудови зруйнованих будинків, наразі не відомо. Це залежить від обрахунків, які проводять будівельники.

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Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Три ракети «Калібр» влучили по місту Львів.

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Теги: Львів війна окупанти

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