Який вигляд мають зруйновані будинки у Львові через місяць після атаки: фото

Сьогодні місто починає встановлювати дерев’яні вікна, виготовлені відповідно до вимог ЮНЕСКО

Всі сімʼї, чиє житло постраждало під час ракетної атаки на Львів у ніч на 6 липня та які подали заявки на компенсацію, вже отримують гроші на оренду житла. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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«Так буде, поки не відбудуємо зруйновані будинки. Йде мова про 58 квартир. Тим, чиї помешкання зазнали меншої шкоди, місто допомагає відремонтувати дах, та виплачує допомогу на ремонт перекриття і заміну дверей», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні місто починає встановлювати дерев’яні вікна, виготовлені відповідно до вимог ЮНЕСКО. Таких близько 600. Решту допомагають замінювати міжнародні донорські організації. Загалом замінять близько 3 тисяч вікон.

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Місто вже виділило 100 млн грн на першочергові витрати для ліквідації наслідків обстрілу. Яка загалом вартість відбудови зруйнованих будинків, наразі не відомо. Це залежить від обрахунків, які проводять будівельники.

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Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

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