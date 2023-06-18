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В’язні закінчилися, «вагнерівці» шукають поповнення скрізь (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
В’язні закінчилися, «вагнерівці» шукають поповнення скрізь (перехоплення)
«Вагнерівці» зазнали значних втрат та терміново потребують поповнення
фото з відкритих джерел

Дружина окупанта розповідає про отримані поштові запрошення до лав «Вагнера»

Російський військовий із дружиною обговорюють новий набір до приватної військової компанії «Вагнер». Перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Дружина окупанта розповідає про отримані поштові запрошення до лав «Вагнера», в яких обіцяють найкращу підготовку з висококваліфікованими інструкторами;

«На зонах, короче, очень мало людей осталось, которые им подходят, и они сейчас начинают искать везде», – пояснює окупант.

Він також розповідає дружині, що «вагнерівці» зазнали значних втрат та терміново потребують поповнення.

Нагадаємо, українські захисники взяли в полон окупанта, який шість разів сидів у вʼязниці. 

Раніше російський військовий розповів дружині про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС та визнав, що відбирали човни в місцевого населення.

До слова, раніше у полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео).

Читайте також: Окупант поїхав за горілкою і потрапив у полон (перехоплення)
Теги: перехоплення запрошення

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