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У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин
колаж: glavcom.ua

У Києві лунала тривога через російські безпілотники

У вівторок, 5 листопада о 07:57 у Києві було оголошено повітряну тривогу. О 08:12 пролунав відбій. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що це через атаку ворожих БпЛА.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У Києві повітряна тривога тривала 15 хвилин фото 1

Нагадаємо, що окупанти протягом минулої доби завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, 206 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

До слова, три найкращі американські машини ЗСУ – пара бойових машин M-2 Bradley та танк M-1 Abrams були помічені в боях у Курській області РФ. Вони прорвали оборону росіян на південь від маленького села Новий Путь, яке потрапило у поле зору БПЛА.

За інформацією Forbes, Bradley рухались уперед, випускаючи дим для прикриття і ведучи вогонь зі своїх автоматичних гармат, у той час як Abrams підтримував штурм. У виданні зазначають, що в той час, коли у східних регіонах України військовим не вистачає техніки, найкращу використовують на території РФ.

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Теги: росія росіяни тривога безпілотник Україна українці Київщина війна Київ окупанти Повітряні сили ЗСУ

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