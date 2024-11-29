У Ростовській області палає нафтобаза (відео)
30 безпілотників атакували Ростовську область
Безпілотники атакували Ростовську область РФ. Внаслідок чого загорілася нафтобаза «Атлас». Про це повідомляють російські пабліки.
В.о.губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджує, що в регіоні начебто вже було збито 30 дронів. За його словами, внаслідок цього постраждали житлові будинки.
«Так, у хуторі Масаловка Кам’янського району пошкоджено покрівлю приватного будинку. У слободі Дячкіно Тарасівського району через падіння уламків на приватне подвір’я пошкоджено скління в житловому будинку. Тут також обійшлося без загиблих і постраждалих», – стверджує в.о.губернатора.
Слюсар додав, що сили та засоби ППО нібито продовжують відбивати повітряну атаку.
Нагадаємо, що раніше безпілотники вже атакували нафтобазу «Атлас». Востаннє це було у серпні.
До слова, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.
Також у кількох містах Ростовській області РФ у ніч проти 26 листопада пролунали вибухи, працювала ППО. Російський чиновник зазначив, що у Ростовській області в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду нібито було нібито збито кілька безпілотників.
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