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У Ростовській області палає нафтобаза (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Ростовській області палає нафтобаза (відео)
Повідомляється, що у Ростовській області нібито збито 30 дронів
фото: скріншот з відео

30 безпілотників атакували Ростовську область

Безпілотники атакували Ростовську область РФ. Внаслідок чого загорілася нафтобаза «Атлас». Про це повідомляють російські пабліки.

В.о.губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджує, що в регіоні начебто вже було збито 30 дронів. За його словами, внаслідок цього постраждали житлові будинки.

«Так, у хуторі Масаловка Кам’янського району пошкоджено покрівлю приватного будинку. У слободі Дячкіно Тарасівського району через падіння уламків на приватне подвір’я пошкоджено скління в житловому будинку. Тут також обійшлося без загиблих і постраждалих», – стверджує в.о.губернатора.

Слюсар додав, що сили та засоби ППО нібито продовжують відбивати повітряну атаку.

Нагадаємо, що раніше безпілотники вже атакували нафтобазу «Атлас». Востаннє це було у серпні.

До слова, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.

Також у кількох містах Ростовській області РФ у ніч проти 26 листопада пролунали вибухи, працювала ППО. Російський чиновник зазначив, що у Ростовській області в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду нібито було нібито збито кілька безпілотників

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Теги: росія нафтопродукти окупанти безпілотник пожежа війна нафта

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